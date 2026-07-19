أردول .. نرفض الدعوات التي تنادي بتفكيك مؤسسات الحكم الانتقالي

أعلن القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول، رفض الدعوات التي تنادي بتفكيك مؤسسات الحكم الانتقالي، أو إجراء تغييرات في نظام الحكم في السودان خارج إطار عملية سياسية شاملة.

وقطع في تدوينة على منصة “إكس”، بعدم السماح بأي التواء أو استغلال للظروف السياسية والأمنية، وأضاف: “السودان يقرر بشأنه جميع أبنائه وبناته في عملية شاملة، وهذا هو المخرج الوحيد”.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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