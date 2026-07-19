كامل إدريس يطلع على جهود لجنة الأمل للعودة الطوعية ويؤكد دعم الدولة لملف العودة

أكد السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس دعم الدولة لملف العودة الطوعية للمواطنين باعتباره ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأستاذ محمد وداعة رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية.

وقدّم الأستاذ محمد وداعة تقريراً حول جهود اللجنة خلال الأشهر الماضية في تفويج المواطنين السودانيين من الخارج، والترتيبات الجارية لتسهيل عودتهم إلى البلاد، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه عودة السودانيين من شرق ليبيا في ظل غياب خطوط الطيران والمسارات البرية المباشرة، مشيراً إلى أن أعداد المسجلين للعودة من ليبيا تجاوزت 84 ألف مواطن.

وأضاف الأستاذ محمد وداعة أن اللقاء بحث وضع خارطة طريق عملية لتيسير العودة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وذلك استكمالاً للمباحثات التي أجرتها اللجنة مع وزارة الداخلية.

وأمّن اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة والسفارة السودانية في القاهرة والجهات المعنية لضمان سير إجراءات العودة الطوعية بكل سلاسة ويسر .

سونا