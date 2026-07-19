وصول 106 مواطنين في الرحلة العاشرة للعائدين من أوغندا

استقبل مطار بورتسودان الدولي اليوم الرحلة العاشرة ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية أوغندا، وعلى متنها 106 من المواطنين العائدين إلى أرض الوطن.

​وتعد هذه الرحلة الثالثة والأخيرة من أصل ثلاث رحلات ينظمها جهاز المخابرات العامة ضمن المبادرة الوطنية لإعادة السودانيين المقيمين في أوغندا.

​وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتسهيل عودة السودانيين من الخارج، حيث يشهد برنامج العودة الطوعية تسيير رحلات متتالية لضمان عودة آمنة ومنظمة للمواطنين، بدعم وإسناد من مؤسسات الدولة المختلفة.

​وأكد الدكتور عبد الحي الفاتح من إدارة الحجر الصحي القومي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لاستقبال العائدين وضمان سلامتهم الصحية عند الوصول.

​من جانبهم، عبّر عدد من العائدين عن فرحتهم بالوصول إلى السودان بعد فترة نزوح، وتقدموا بالشكر لجهاز المخابرات العامة على تحمله الكامل لتكاليف العودة، داعين إلى مواصلة تسيير الرحلات حتى يتمكن جميع الراغبين في العودة من اللحاق بوطنهم.

سونا