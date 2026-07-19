والي البحر الأحمر يقرع جرس بدء امتحانات الشهادة المتوسطة بمشاركة 14,436 طالباً وطالبة

قرع والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور،اليوم ، جرس انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026م من مدرسة “الأمل النموذجية المتوسطة بنات” بحي كوريا بمدينة بورتسودان، إيذاناً ببدء الامتحانات في جميع مراكز الولاية.

ويجلس للامتحانات هذا العام 14,436 طالباً وطالبة موزعين على 77 مركزاً بمختلف محليات الولاية.

وقال والي البحر الأحمر في تصريحات صحفية عقب القرع “الحمد لله تم اليوم قرع الجرس بمدرسة الأمل النموذجية المتوسطة بكوريا إيذاناً ببدء الامتحانات التي يجلس لها 14,436 طالباً وطالبة. وبحمد الله تمت جميع الإجراءات الأمنية والفنية بكل مراكز الامتحانات”.

وأضاف: “التحية والتقدير لمعلمي بلادي الذين يسهرون على هذه الامتحانات في كل مراحلها من المراقبة والتصحيح، وإن شاء الله نشهد عاماً مثمراً، ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلاب”.

من جانبه أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الأستاذ آدم محمد آدم اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية بكافة المراكز، وتوفير البيئة الملائمة لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية.

وأشاد بالتنسيق الكبير بين الأجهزة التنفيذية والأسر والمجتمع المدرسي في تهيئة الأجواء للطلاب.

وأوضح مدير إدارة المرحلة المتوسطة أن المراكز توزعت بواقع 54 مركزاً بمحلية بورتسودان، و 23 مركزاً بمحليات الريف، مؤكداً وصول أوراق الامتحانات إلى جميع المحليات العشر بالولاية.

سونا