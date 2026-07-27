البرهان..يتفقد القوات بالمواقع الأمامية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ

السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية ، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه حاكم إقليم دارفور، ووالي شمال كردفان، وقائد قوات درع السودان، يتفقد القوات بالمواقع الأمامية في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان – ٢٧ يوليو ٢٠٢٦م.

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