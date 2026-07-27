بدء أعمال بوابة نسك الرقمية للحجاج السودانيين

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة د. حيدر محمد زين عبد الكريم، عن انطلاق أعمال (بوابة السودان الرقمية للحجاج) – نسك – اعتباراً من اليوم الاثنين للتقديم لإجراءات الحج بكافة ولايات السودان.

وقال د. حيدر في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن عمل البوابة مختلف تماماً عن البرنامج الذي كان معمولاً به في السابق، خاصة وأنه يسرع الإجراءات ويتجاوز مسألة البطء والتأخير.

وأشار إلى أن (نسك) تمكن الحجاج من التقديم بيسر حتى من منازلهم، ومتاح فيها كل جوانب الحج وتشمل دفع الرسوم والكشف الطبي والطيران، والاطلاع على الخدمات المقدمة من سكن وترحيل وإعاشة، ويتم خلالها التنسيق وتحديد حصة الولايات من الحجيج.

وأوضح أنه تم ربطها بالرقم الوطني وموقع (نسك) السعودية، وأن الدخول إليها متاح للجميع، لافتاً إلى أنها تعتبر أول عمل يتم تنفيذه عبر هيئة الحج والعمرة وتعد البوابة الرقمية للحجاج السودانيين.

ونوه د. حيدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوسبة وحوكمة أعمال المجلس الأعلى للحج والعمرة من خلال شبكة موحدة مع الولايات، مؤكداً أن بوابة (نسك) تمت بجهود مشتركة مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات.

وأكد على أهمية دور الإعلام في التبصير بالخطوة وأهميتها والنقلة النوعية التي يمكن أن تحدثها البوابة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة للحجاج السودانيين.

سونا