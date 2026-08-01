خروج محطة كهرباء سد مروي إثر اندلاع حريق محدود

وزارة الطاقة تعلن خروج محطة كهرباء سد مروي عن الخدمة إثر اندلاع حريق محدود في أحد كوابل محطة توليد كهرباء السد ما أدى إلى تأثر الإمداد الكهربائي في ولايات الخرطوم، ونهر النيل، والشمالية، والبحر الأحمر،

وقالت في بيان إن قوات الدفاع المدني والفرق الفنية تمكنت من السيطرة عليه في وقت وجيز، مشيرة إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإكمال أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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