الإعدام قصاصاً لـ6 من منسوبي الشرطة في قضية تعذيب محتجز حتى الموت

قضت محكمة جنايات دنقلا العامة، أمس السبت، بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بحق 6 من منسوبي شرطة الولاية الشمالية، بينهم مدير المباحث، لإدانتهم بالاشتراك في تعذيب محتجز حتى الموت.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي، نزار أحمد عبد الله، المقدم شرطة نزار أحمد الحسن مدير مباحث الولاية، وخمسة آخرين هم: رقيب شرطة الياس عبد الرحمن، وعريفا الشرطة محمد عبد الرحمن وخالد ياسر، وجندي الشرطة مصعب عبد الرحمن، وجندي الشرطة رامي.

ووفقاً لبيان النيابة العامة بالولاية الشمالية، تعود وقائع القضية رقم 3066 لسنة 2024 إلى قيام المدانين بالاعتداء على أحد المحتجزين داخل حراسة المباحث بمدينة دنقلا وتعذيبه، مما أدى إلى وفاته.

وأسندت المحكمة الإدانة إلى مخالفة المتهمين لأحكام المادتين 21 و130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المعدل في 2020.

وفي الحكم ذاته، قضت المحكمة ببراءة الرائد شرطة عمار عبد الله الخضر لعدم ثبوت مسؤوليته الجنائية في الواقعة.

وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة، محمد درار عبد الله. وشهدت القضية متابعة واسعة من الرأي العام بالولاية الشمالية.

السوداني