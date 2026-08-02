معتمدية اللاجئين: سقوط ضحايا داخل معسكرات اللاجئين جراء الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية

وزارة الداخلية

معتمدية اللاجئين

بيان

بتاريخ الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، وفي منطقة الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، اندلعت مواجهات بين قوات إقليم تقراي والجيش الإثيوبي، أدت إلى سقوط مقذوفات داخل عدد من معسكرات اللاجئين، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتتابع وزارة الداخلية، ممثلة في معتمدية اللاجئين، بقلق بالغ هذه الأحداث، وتفيد بأن الشريط الحدودي يُعد منطقة عبور واستقبال لطالبي اللجوء القادمين من دولة إثيوبيا، وأن استمرار الحشود العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين، ويزيد من المخاطر الأمنية والإنسانية.

وتناشد معتمدية اللاجئين المجتمعين الدولي والإقليمي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، القيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة، ويضمن حماية اللاجئين، كما تدعو إلى توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، منعًا لتفاقم وتعقيد الأوضاع الإنسانية.

وتؤكد معتمدية اللاجئين استمرار متابعتها للأوضاع الإنسانية للاجئين بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية.

معتمد اللاجئين