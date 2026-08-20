انطلاق 30 بص من مصر إلى السودان تحمل 870 شخصا

انتظمت عمليات تفويج السودانيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية في اكبر رحلة برية على متن 30 بص تحمل 870 شخصا من القاهرة والاسكندرية واسوان.
حمل مواطنين من مختلف المناطق، فضلا عن اساتذة وطلاب الجامعات وبإشراف لجنة الأمل للعودة الطوعية.
وقال الاستاذ ماهر الزين أحمد رئيس لجنة النقل باللجنة في تصريحات صحفية بمنطقة مغادرة البصات بعابدين بالقاهرة ان عودة تلك الفئات تمثل خطوة مهمة للحاق بالعام الدراسي الجديد.
واكد على ضرورة اتباع الخطوات التي تتخذ من أجل العودة الطوعية لمناطق السودان المختلفة.
وتحدث عن الإقبال على العودة للسودانيين من محافظات مصر المختلفة.
وأكد أن الترتيبات جارية لتوسيع الشراكات مع رجال المال والأعمال والمؤسسات و والهيئات الحكومية والمنظمات الإنسانية المختلفة للمساهمة في عمليات التفويج.
كما أكد حرص اللجنة على إعطاء أولوية قصوى للتفويج للمناطق الخالية من السكان بمدن السودان المختلفة لإحياء تلك المناطق.
واشاد بخطوة الحكومة السودانية في توفير الخدمات للعائدين والتسهيلات في المعابر تقديرا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان العودة للبلاد تلعب دوراً كبيراً في التئام شمل الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عن العائدين.
وكشف حسن خالد مقرر لجنة العودة الطوعية تفويج اللجنة منذ انطلاق العمل حتى الآن لحوالي 50 الف من السودانيين عبر اللجنة وسط تزايد الاقبال على عمليات التسجيل.
وتطرق الى التنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة المصرية لتسهيل عمليات التفويج.
واشاد بالدور الرائد الذي تطلع به لجنة الأمل برئاسة المهندس محمد وداعة رئيس لجنة العودة الطوعية.
ونوه خالد الى ان الامتعة الاضافية تمثل عقبة كبيرة، داعيا المسافرين الى الالتزام بالاوزان المحددة.
سونا
هبة علي
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