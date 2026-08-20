جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر، بمكتبه بالخرطوم اليوم، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإشراف على ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور كافة أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع موقف مداولات الاجتماع الأول، والتكليفات الخاصة، وعمل وتقارير اللجان.
واستمع الاجتماع للتقارير الواردة من الجهات المعنية بغسل الأموال وتنفيذ وتمويل الإرهاب.
وأوضح السفير جعفر سومي، ممثل وزارة الخارجية، في تصريح صحفي أن الاجتماع استمع للتقرير الخاص بموقف السودان من تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبان سيادته أن هذا الاجتماع يؤكد موقف السودان وتعاونه مع مقررات وقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن المجتمع الدولي، لاسيما في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن الشعب السوداني عانى كثيراً في ظل هذه الحرب من الانتهاكات، وسرقة مقتنياته، وتهريب موارده خارج السودان، والتضخم المصاحب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهريب.
سونا
هبة علي
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