شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط تكشف عن بلدان ستصبح شديدة الحرارة مع تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف خرائط الحرارة عن البلدان التي قد تصبح قريبًا شديدة الحرارة بحيث لا يمكن العيش فيها إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، ويقول الباحثون إن نحو 2.2 مليار شخص في باكستان ووادي نهر السند في الهند، ومليار شخص في شرق الصين، و800 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيكونون من بين أولئك الذين يواجهون حرارة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن يمتد ذلك إلى الأجزاء الشرقية والوسطى من الولايات المتحدة إذا ارتفعت درجات الحرارة على الأرض بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.



خرائط الحرارة

سيتعين على المقيمين في فلوريدا ونيويورك وهيوستن وشيكاغو أن يتحملوا مستويات خطيرة وخانقة من الرطوبة، في حين أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزداد بين أولئك الذين يعيشون في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأستراليا، وفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا.

لا يمكن للبشر أن يتحملوا سوى قدر محدد من الحرارة قبل أن يعرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو ضربة شمس.

كما أن كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية معرضون للخطر بشكل خاص، ولكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يخشى الخبراء من أن مليارات آخرين قد يتعرضون للخطر أيضًا.

وقال لاري كيني، الباحث المشارك في الدراسة: "عندما يصبح الناس أكثر دفئا، فإنهم يتعرقون، ويتم ضخ المزيد من الدم إلى بشرتهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على درجات الحرارة الأساسية عن طريق فقدان الحرارة إلى البيئة".

إذا لم يجد الناس طريقة للتبريد في غضون ساعات، فقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق الحراري، وضربة الشمس، والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية لدى الأشخاص الضعفاء.

سلطت موجات الحر التي حطمت الأرقام القياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والصين هذا الصيف الضوء مرة أخرى على مقدار الحرارة التي تعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للناس.

و كشف باحثون من ولاية بنسلفانيا كيف أن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لسلامة الإنسان كان أقل بكثير مما كان يعتقد في البداية، ففي السابق، كان يُعتقد أن درجة حرارة البصيلة الرطبة البالغة 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، أي ما يعادل درجة حرارة 95 درجة فهرنهايت عند رطوبة 100 فى المائة، أو 115 درجة فهرنهايت عند رطوبة 50 في المائة، أي الحد الأعلى.

لن يكون جسم الإنسان قادرًا على تبريد نفسه عن طريق تبخير العرق من سطح الجسم، في هذه المرحلة، لضمان درجة حرارة ثابتة للجسم.

ومع ذلك تشير أحدث الأبحاث إلى أن الحد الأعلى هو في الواقع 87 درجة فهرنهايت (31 درجة مئوية) عند رطوبة 100% أو 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) عند رطوبة 60%.