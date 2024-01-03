شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوابات إلكترونية جديدة تسمح بالدخول بدون جواز سفر إلى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخطط الجديدة للسفر "الخالي من الاحتكاك" تعني أن الركاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى حمل جوازات سفرهم عند بوابات الهجرة وفقاً لصحيفة "مترو"، وبدلاً من ذلك، ستستخدم البوابات الإلكترونية الجديدة تقنية التعرف على الوجه المتقدمة لتحديد هوية الأشخاص عند وصولهم إلى البلاد، وفقًا لصحيفة التايمز.

وقال فيل دوجلاس، المدير العام لقوة الحدود، للصحيفة إن الهدف هو إنشاء "حدود ذكية"، وقد تم بالفعل تطوير تكنولوجيا مماثلة من قبل دبي وأستراليا، وقال السيد دوغلاس إنه "معجب حقًا" بالرحلة الأخيرة إلى "داون أندر".

وقال: "كان علي أن أتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني مسبقاً واستخدم هاتفي الذكي لقراءة الشريحة الموجودة في جواز سفري، وهذا أرسل صورتي الموجودة في الشريحة إلى السلطات الأسترالية، وعندما وصلت إلى أستراليا، لم أضطر حتى إلى إخراج جواز سفري من حقيبتي.، إنه مفهوم مثير للاهتمام ".

ومن المتوقع أن تبدأ تجارب البوابات الإلكترونية الجديدة للتعرف على الوجه هذا العام، وستتطلب من المسافرين التسجيل في قاعدة بيانات، وقال السيد دوغلاس إن هذا سيوفر المزيد من المعلومات حول أولئك الذين يدخلون البلاد.

وقال: "سنعرف الكثير من المعلومات حول الأشخاص مقدمًا، وسنعرف ما إذا كانوا قد زاروا المملكة المتحدة من قبل، ومدى امتثالهم لقوانين الهجرة، وسنعرف ما إذا كان هناك أي سجلات لها على أنظمتنا الأمنية، لذلك سيكون هناك بعض الأشخاص الذين لن يصعدوا على متن الطائرة".

تسمح البوابات الإلكترونية الحالية بالفعل للوافدين من عدد من البلدان، وليس فقط المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، بالمرور عبر مراقبة الحدود دون فحص جوازات سفرهم يدويًا.

وبدلاً من ذلك، يقومون بمسح جواز سفرهم ضوئيًا عند البوابة وينظرون إلى الكاميرا التي تطابق وجه الراكب مع الوثيقة، ومع ذلك، فقد عانى النظام من عدد من حالات الفشل في السنوات الأخيرة، ويسبب فوضى في السفر عندما يحدث ذلك.

عندما تكون البوابات معطلة، يجب فحص الركاب يدويًا، ولكن يوجد الآن عدد أقل من المكاتب المتاحة لتوجيه الركاب عبرها.

واجهت شرطة العاصمة انتقادات بسبب قرارها نشر تقنية التعرف على الوجه في حفل تتويج الملك في مايو 2023، في حين أن هناك قلق بشأن العواقب طويلة المدى لخطأ الذكاء الاصطناعي في التعرف على شخص ما فيما يتعلق بجريمة ما، كما تبين أيضًا أن البرنامج به تحيز عنصري كبير، ويثير أيضًا مخاوف تتعلق بالخصوصية في حالة حدوث خرق للبيانات.