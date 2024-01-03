شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتيح سماعة الرأس Quest 2 VR بسعر أرخص لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت الشركة: "كنا نعلم أنه يمكننا فعل المزيد لجعل الواقع الافتراضي أقل تكلفة وجذب المزيد من الأشخاص إلى المجتمع، ولهذا السبب نقوم بتخفيض الأسعار بشكل دائم على Quest 2 وملحقاته، اعتبارًا من 1 يناير بلغ سعر Quest 2 بسعة 128 جيجابايت الآن 250 دولارًا، في حين يبلغ سعر طراز 256 جيجابايت 300 دولار.
وتقوم ميتا أيضًا بتخفيض أسعار الوحدات المجددة إلى 230 دولارًا و 270 دولارًا على التوالى.
وكان جهاز Quest 3 بقيمة 500 دولار خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الشاشات والعدسات المحسنة، والتصميم الأكثر إحكاما، والأداء الأسرع، وكاميرات الواقع المختلط والمزيد.
مع توفر المئات من عناوين الواقع الافتراضى، بما في ذلك Resident Evil 4 ولعبة Roblox الجديدة ولعبة Beat Saber الشهيرة - لا يزال Quest 2 بمثابة دخول رائع إلى عالم الواقع الافتراضي، لقد أصبح الآن أكثر جاذبية بهذا السعر، وقد نشهد انخفاضًا أكبر من خلال المبيعات خلال العام المقبل.
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