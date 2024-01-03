تكنولوجيا: بعد احتساب بيانات واتساب ضمن "جوجل درايف" .. كيف تحافظ على مساحة التخزين؟

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يتم احتساب النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب ضمن مساحة التخزين فى جوجل درايف، حيث تضع الشروط المحدثة للشركة، والتى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، حداً للإعفاء طويل الأمد لبيانات واتساب.

وعلى الرغم من عدم تحديد تاريخ محدد، فإن مستخدمى الإصدار التجريبى من التطبيق يواجهون التغيير بالفعل، حيث تشمل النسخ الاحتياطية، سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، والتى سيتم احتسابها ضمن مساحتك التخزينية في جوجل درايف، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث في السابق، إذ لم تكن مساحة واتساب تحتسب ضمن جوجل درايف.

وأكدت ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، أن التغيير سينطبق على جميع مستخدمى أندرويد في النصف الأول من عام 2024 وستتلقى إشعارًا قبل 30 يومًا، يتم عرضه على شكل اشعار في إعدادات Chat Backup بالتطبيق.

وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من امتلاء سجل الدردشة الخاص بهم على Google Drive، هناك خيارات بديلة متاحة:

-النقل المباشر: استخدم أداة WhatsApp Chat Transfer المدمجة لترحيل بياناتك بسهولة إلى جهاز جديد، يتطلب هذا أن يكون كلا الهاتفين على نفس شبكة Wi-Fi، ولكن لا يلزم الاتصال بالإنترنت.

- النسخ الاحتياطية للنصوص فقط: اختر أسلوبًا أكثر كفاءة في استخدام المساحة من خلال النسخ الاحتياطي للرسائل النصية فقط، باستثناء ملفات الوسائط.

يعمل هذا التحول في السياسة على مواءمة مستخدمي أندرويد مع مستخدمي آيفون، الذين كانوا دائمًا يحتسبون نسخ واتساب الاحتياطية الخاصة بهم ضمن مساحة تخزين iCloud، كما أنه بمثابة تذكير بأن تضع في اعتبارك استخدام التخزين السحابي، خاصة مع تقلص حجم الخطط المجانية.