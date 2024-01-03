شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البشر هيروحوا هناك تانى.. ماذا ينتظر برنامج ناسا للسفر إلى القمر فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون أكبر إطلاق فضائي فى عام 2024 هو Artemis II، المقرر إجراؤه فى نوفمبر، والذي سيمثل أول رحلة لناسا إلى القمر منذ برنامج أبولو فى السبعينيات، حيث مر أكثر من أربعة عقود، لكن وكالة ناسا قررت العودة أخيرًا إلى القمر، وبدلاً من الهبوط على سطح القمر، ستحلق هذه الرحلة حوله.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيدور أربعة رواد فضاء على متن مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

ستمهد Artemis II أيضًا الطريق لـ Artemis III، والتي ستعقد في ديسمبر 2025، بشرط عدم وجود أي تأخير آخر، وسيهبط البشر في هذه الرحلة على سطح القمر لأول مرة منذ أبولو 17 في عام 1972.

كما أن كلاهما يأتي في أعقاب نجاح Artemis I في عام 2022، والتى دارت بكبسولة أوريون حول القمر ولكن دون وجود أي بشر بداخلها.

تواجد على متن المركبة ثلاثة دمى والعديد من الحلي التي اختارتها وكالة ناسا بما في ذلك حصاة البحر الميت، و567 علمًا أمريكيًا.

وترى وكالة ناسا أن برنامج أرتميس هو الذي يضع الأساس لكل من وكالات الفضاء الدولية والشركات الخاصة لبناء مستوطنة واقتصاد على سطح القمر، ومن هناك في النهاية إرسال البشر إلى المريخ.