شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا تكشف صورة جديدة عن قمر المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال تحليقها السابع والخمسين حول كوكب المشتري، اقتربت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا من قمر الكوكب آيو أكثر من أي مهمة أخرى في العقدين الماضيين، وفقا لتقرير سبيس.

وقال التقرير، مرورًا بحوالى 930 ميلًا (1500 كيلومتر) من آيو وهو الجسم الأكثر بركانيًا في النظام الشمسي، تمكن جونو من التقاط صور مفصلة بشكل مذهل لقمر جوفيان، وهى المرة الوحيدة التي اقتربت فيها مركبة فضائية من آيو كانت في عام 2001، عندما مرت مركبة جاليليو الفضائية التابعة لناسا على ارتفاع 112 ميلاً (181 كيلومترًا) فوق القطب الجنوبي لآيو .

والتقطت جونو التي انطلقت في 5 أغسطس 2011 ووصلت إلى كوكب المشتري ونظام أقماره في 4 يوليو 2016 - بعد رحلة طولها 1.7 مليار ميل (2.8 مليار كيلومتر) - ستة مشاهد لآيو لتختتم عام 2023 بأناقة بعضها أبيض وأسود والبعض الآخر ملون، ولم يكن الغرض من الممر القريب مجرد التقاط بعض الصور المذهلة، ولكن أيضًا جمع بيانات مهمة حول آيو وبركاناته.

وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو والعالم فى معهد أبحاث الجنوب الغربي، فى بيان صدر قبل التحليق: من خلال الجمع بين البيانات من هذا التحليق مع ملاحظاتنا السابقة، يدرس فريق جونو العلمي كيفية اختلاف براكين آيو ونبحث عن عدد مرات ثورانها، ومدى سطوعها وسخونتها، وكيف يتغير شكل تدفق الحمم البركانية، وكيف يرتبط نشاط آيو بتدفق الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لكوكب المشترى.