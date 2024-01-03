شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ألعاب Apple Arcade رائعة لجهاز iPhone أو iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل Apple Arcade واحدة من أفضل العروض في مجال الألعاب حتى بعد ارتفاع الأسعار، ومنذ إطلاقها، نمت الخدمة بشكل مطرد مع مزيج من إصدارات الأجهزة المحمولة الأصلية وإصدارات متجر التطبيقات الكلاسيكية، والتي لم يكن أي منها مثقلًا بالإعلانات أو عمليات الشراء داخل التطبيق التي غالبًا ما تصيب ألعاب الهواتف الذكية ، وفقا لتقرير theverge.

وكان عام 2023 عامًا قويًا بشكل خاص بالنسبة للإضافات الجديدة، مع كل شيء بدءًا من ألعاب الكلمات اليومية المهووسة بالكلمة وحتى المغامرات المريحة للاسترخاء.

وإذا اشتريت للتو جهاز Apple جديدًا، أو كنت تستخدم خدمة الاشتراك لأول مرة، فإليك بعض الأماكن الرائعة للبدء.

لقد اشترك Zach Gage وJack Schlesinger في عدد من ألعاب الألغاز الرائعة على الأجهزة المحمولة بما في ذلك Good Sudoku و SpellTower ، وكلاهما متاح أيضًا على Apple Arcade ، ولكن قد تكون Knotwords هي المفضلة لدي.

فهو يجمع بين بنية لغز الكلمات المتقاطعة الكلاسيكية والتخمين المتأصل في Wordle، ويتم تقديمك بشبكة تشبه الكلمات المتقاطعة، ولكن بدلاً من الأدلة يتم إعطاؤك أحرفًا لا يمكن وضعها إلا في مربعات معينة.

لم يكن هناك شيء مثل Downwell حقًا عندما ظهرت لأول مرة في عام 2015، وبعد كل هذه السنوات لم يتغير الكثير مع وصول اللعبة إلى Apple Arcade ، كما إنها نوع من ألعاب المنصات، ولكنها تطلب منك التحرك للأسفل بدلًا من الأمام.

وأنت تلعب كشخصية فنية بيكسل غير محظوظة تسقط بشكل دائم في بئر مليء بالمنصات والأعداء، بمساعدة زوج من الأحذية المزودة ببنادق، حتى تتمكن من قتل الأشرار وإبطاء نزولك عند الضرورة، كما إن لعبة Downwell مظلمة وغريبة وصعبة للغاية، كما أنه من الصعب جدًا إخمادها بمجرد دخولك إليها.

1 مغامرة الحياة الريفية اليابانية .

2 وادى ستاردو.

3 مغامرة جزيرة هيلو كيتى.

4 فريق سونيك دريم .

5 قصة اللغز والتينينات .

6 داو نويل.