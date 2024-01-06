شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح مالكى أندرويد الألعاب مجانا بدرجات متفاوتة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل لمالكي أندرويد الألعاب مجانًا من وقت لآخر، بدرجات متفاوتة من "إمكانية اللعب، وفقا لتقرير thesun. وإليكم ملخصًا لثلاث مباريات "متاحة حاليًا" والتى نعتقد أنها تستحق اللعب.

1 Word Connect Pro يتوفر Word Connect Pro حاليًا للتنزيل مجانًا في متجر Google Play، ويتيح ذلك لعشاق لعبة الكلمات تجنب دفع 2.79 جنيه إسترلينى للنسخة الخالية من الإعلانات من اللعبة بالإضافة إلى تفادي تلك الإعلانات المزعجة.

ويمكن للاعبين الوصول إلى أكثر من 2000 مستوى من ألغاز الكلمات الفريدة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مهارات المفردات والتهجئة أثناء اللعب.

وحصل Word Connect Pro على 3.7 من أصل 5 نجوم في متجر Play على الرغم من أنها تلقت بعض الشكاوى بسبب الفشل في توجيه اللاعبين إلى الإعدادات لتعطيل الإعلانات في هذا الإصدار الاحترافي الخالي من الإعلانات من Word Connect.

كان Dungeon Defense في الأصل بدقة 79 بكسل، ولكنه حاليًا مجاني للتثبيت، مهمتك بسيطة: هزيمة جميع الغزاة للدفاع عن زنزانتك ، ويمكن للاعبين جمع المزيد من الأسلحة والوحوش لجعلهم أقوى عبر المستويات.