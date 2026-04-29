سابقة تاريخية.. صورة ترامب على جوازات سفر أميركية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - سيظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جوازات سفر جديدة ستصدر لمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو، بحسب ما أكد متحدث باسم الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت على منصة إكس إنه "مع احتفال الولايات المتحدة في يوليو بالذكرى الـ250 لتأسيسها، تستعد الوزارة لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأميركية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية".

وأعاد بيغوت نشر مقالة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" يظهر النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترامب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة للآباء المؤسسين يوم إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776.

ولم يسبق أن ظهر رئيس أميركي في منصبه على جوازات السفر.

ومن المقرر أيضا إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترامب في هذه المناسبة.