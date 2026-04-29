القوات العراقية تطلق النار على طائرة مسيّرة فوق «المنطقة الخضراء»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفادت مصادر أمنية، أمس، بأن ⁠قوات ‌الأمن العراقية أطلقت النار ​على طائرة ⁠مسيّرة كانت تحلق فوق المنطقة ⁠الخضراء ببغداد، مرجحة ​أنها كانت تستخدم لأغراض الاستطلاع.

وذكرت المصادر أن الطائرة ⁠المسيّرة تمكنت ​من ​الفرار بعد تعرضها لإطلاق النار، ‌دون ورود تقارير ​فورية عن ⁠وقوع أضرار ​أو إصابات.

وتضم ⁠المنطقة ‌الخضراء مباني حكومية، وبعثات دبلوماسية أجنبية، والسفارة ‌الأميركية، التي تعرضت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة ​في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي سياق آخر، بدأ القادة العراقيون، أمس، مشاورات لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي وتوزيع حقائبها الوزارية.

وشهد العراق بعد 5 أشهر من الانتخابات التشريعية، أزمة سياسية حادة تسببت بها الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يُتوقّع أن تمرّ عملية تشكيل الحكومة بسلاسة، في ظلّ سياسة المحاصصة بين القوى السياسية الأبرز.

وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، أمس الأول، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه 30 يوماً بحسب الدستور لإنجاز المهمّة الشاقة وسط تجاذبات سياسية حادّة.

وقال الزيدي إنه عازم على العمل مع جميع القوى السياسية.