سلسلة Redmi Note 13 تستعد لإطلاق عالمي ضخم في 15 يناير

عادت سلسلة Redmi Note 13 الشهيرة من Xiaomi إلى الظهور، وقد أُطلقت لأول مرة في الصين في شهر سبتمبر الماضي. والآن، تستعد الشركة لإطلاقها عالميًا في 15 يناير 2024، بعد ان تقوم الشركة بإطلاقها بشكل رسمي في الهند، هواتف ريدمي نوت من أكثر الهواتف شهرة ومن أكثر السلاسل التي يبحث عنها المستخدمون خاصة في الفئة المتوسطة، بسبب مجموعة المواصفات التي تضعها شاومي في أجهزتها دائمًا، ماذا تحمل سلسلة ريدمي نوت 13؟

ماذا نتوقع من Redmi Note 13؟

كاميرات 200 ميجابكسل: ستضم الموديلات Pro و Pro+ كاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مما يضع Redmi Note 13 في طليعة عالم التصوير في الفئة المتوسطة.

ستضم الموديلات Pro و Pro+ كاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مما يضع Redmi Note 13 في طليعة عالم التصوير في الفئة المتوسطة. شاشات OLED سلسة: استمتع بتجربة مشاهدة جيدة مع شاشات OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

استمتع بتجربة مشاهدة جيدة مع شاشات OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1220×2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. أداء قوي: ستتألق الهواتف بمعالجات 4 نانومتر؛ حيث سيحصل Note 13 Pro على Snapdragon 7 Gen 2 بينما يستخدم Pro+ معالج Dimensity 7200 Ultra من MediaTek.

ستتألق الهواتف بمعالجات 4 نانومتر؛ حيث سيحصل Note 13 Pro على Snapdragon 7 Gen 2 بينما يستخدم Pro+ معالج Dimensity 7200 Ultra من MediaTek. خيارات متعددة: من المتوقع أن تكشف شاومي عن ثلاثة هواتف على الأقل ضمن السلسلة، مما يمنح المستخدمين خيارات متنوعة لتناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

تشوقنا Xiaomi لإطلاق هذه السلسلة، ونتطلع إلى رؤية كيف ستسعر شاومي هذه السلسلة، نتوقع أن تقدم Redmi Note 13 مزيجًا رائعًا من الأداء المتميز والسعر المعقول خاصة السعر العالمي، تمامًا كما عودتنا السلسلة على مر السنين الماضية، انا احد مستخدمي Redmi Note السابقين وأشيد بهذه السلسلة التي تطورت على مدار السنين، حتى الآن لم تكشف شاومي أي شيء عن اسعار السلسلة بعد ولكن نحن ننتظر اطلاق السلسلة بشكل نهائي يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

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