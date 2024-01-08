انخفاض كبير لمبيعات أبل في الصين بنسبة 30٪ مع استمرار التراجع المتوقع في عام 2024

شهدت مبيعات شركة أبل في الصين انخفاضا حادا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024، وفقًا لمحللي Jefferies الذين نقلتهم وكالة بلومبيرغ، وقد شهدت سلسلة iPhone 15 بداية بطيئة وغير معتادة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30٪ مقارنة بأرباح العام الماضي، فيبدو ان سلسلة ايفون 15 ستمر بفترة صعبة في الصين حتى تصل الى ارباح سلسلة ايفون 14.

صعود هواوي مقابل تراجع أبل

مع هبوط ارباح أبل هناك شركة أخرى حصدت نسبة جيدة من السوق؛ حيث حققت هواوي نموًا كبيرًا في أرقام المبيعات، وذلك بفضل تشكيلة Mate 60 التي أثبتت نجاحًا هائلاً في السوق المحلية. جاء إطلاق iPhone 15 بعد أسبوعين فقط من الإعلان المفاجئ عن هاتف Mate 60 Pro، ويزعم المحللون أن الوطنية هيم ا دفعت الناس إلى شراء هاتف هواوي الرائد خاصة مع المعالج الجديد الذي تم تصنيعه في الصين، والذي لم يتم الكشف عنه رسميًا بعد من قبل مسؤولي الشركة.

قدرت Jefferies شحنات هواوي بنحو 35 مليون وحدة، والتي كان من الممكن أن تزيد لو لم تكن هناك بعض قيود على خطوط الانتاج وعملية التوزيع، ومن المتوقع أن يمتد الانخفاض في حجم مبيعات أبل إلى العام المقبل، وقد شوهدت العديد من عروض التخفيضات على هواتف iPhone في الأسبوع الماضي عبر العديد من منصات التسوق عبر الإنترنت، ومع ذلك، وعلى الرغم من الأسعار المنخفضة، لم يتحسن حجم المبيعات، يبدو ان هواوي قد تنجح بالكامل في هذه الجولة وستتفوق على ابل بشكل اكبر هذه المرة.

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