شرح برنامج حرق الويندوز على فلاشة | برنامج Rufus آخر نسخة لويندوز 10 و11

فكرة حرق الويندوز على فلاشة ظهرت مع ويندوز فيستا Vista الذي كان يتطلب عدة اسطوانات CD او اسطوانة DVD وحيدة لتثبيته، فلجأ الناس الي استعمال الفلاشات من اجل تثبيت الويندوز من عليها، الآن ونحن في عام 2023 أمر تثبيت ويندوز صار يعتمد بالكامل على الفلاشات، لا أحد يستعمل الاسطوانات حتى ليس نادرًا بل لا احد يستعملها نهائيًا، ولكن ان تقوم بتثبيت ويندوز من على فلاشة لا يتطلب الأمر فقط ان تقوم بنسخ الـ ISO على الفلاشة ومن ثم التثبيت منها بل يجب ان تقوم بـ”حرق” الويندوز على الفلاشة، ما الفرق؟ وما هو برنامج حرق الويندوز الأفضل؟ تابع معنا هذا المقال لتتعرف عليه.

حرق الويندوز ونسخ الويندوز

الفرق بين النسخ والحرق فرق كبير جدًا، لكن لتدرك أهمية هذا الفرق يجب ان تتعرف على اساس تثبيت ويندوز من فلاشة، سأسألك سؤال، عندما تفتح جهاز الكمبيوتر ويبدأ بالعمل ماذا يحدث؟ الجهاز يفتح بشكل طبيعي ويقوم بقراءة ملفات ويندوز الموجودة على التخزين ومنها يدخل الى النظام، هذا يتم عن طريق قراءة ملفات معينة مختصة بعملية تشغيل ويندوز تُسمى ملفات الـBoot، بدون هذه الملفات لا يستطيع الجهاز ان يعمل بالتالي لن يفتح نهائيًا، ما علاقة هذا بالفلاشة او بتثبيت ويندوز؟

عندما تقوم بتثبيت ويندوز فأنت تحتاج الى “نظام” تدخل عليه ومنه يتم تثبيت ملفات الويندوز، فعندما تقوم بوضع الويندوز على الفلاشة يجب ان تقوم بتثبيت نظام تثبيت ويندوز عليها، هذه هي عملية الحرق، اعني انت يمكنك فك ضغط الـISO ومن ثم نسخ الملفات على الفلاشة، ولكن كيف سيتعرف الجهاز على ان هذه الفلاشة هي نظام التثبيت؟ كيف سيقرأ ملفاتها ليفتح منها، انت عندما تبدأ بتثبيت ويندوز انت لا تستعمل مساحة التخزين الخاصة بالنظام والشاشة التي تظهر امامك ليست محملة من الـSSD او الـHDD بل هي من الفلاشة نفسها، لذلك “حرق” الفلاشة هو الأساس هنا؛ لأنه يقوم بتثبيت الملفات الضرورية من اجل ان يتم تشغيل الجهاز من الفلاشة.

برنامج حرق الويندوز على فلاشة الأفضل – Rufus

برنامج Rufus هو برنامج مفتوح المصدر، سهل وسريع الاستخدام يدعم حرق الويندوز على فلاشة بسهولة، برنامج خفيف جدًا لدرجة ان حجمه 1.4 ميجا بايت فقط، تستطيع استعماله في حرق اي ISO تقريبًا، غير انه متميز في كونه يتعرف على أي اعدادات قد تحتاجها من اجل عملية الحرق هذه، مثل ان تقوم بحرق ويندوز 11 مثلًا، يمكن للبرنامج معرفة ان كنت تريد تثبيت الويندوز على جهاز لا يدعم مواصفات الويندوز الأدنى فيقوم بوضع اختيار يسمح لك بتخطي التحقق من مواصفات الجهاز لتستطيع تثبيت النظام على جهاز أضعف.

مميزات Rufus

حجمه صغير لا يصل الى 2 ميجا بايت حتى

برنامج مجاني تمامًا لا تحتاج لدفع أي شيء

بسيط لا يحتاج الى حبرة مسبقة لاستعماله (حتى ان الشرح في باقي المقال امر زائد لك)

برنامج مفتوح المصدر دائم التحديث

داعم للغات كثيرة منهم اللغة العربية

داعم لكل أنظمة ويندوز بداية من ويندوز 7

كيفية استخدام برنامج حرق الويندوز؟

في البداية قم بتحميل البرنامج من الموقع الرسمي من هنا

قم بفتح التطبيق ستظهر لك واجهته السهلة والبسيطة

الآن ستحتاج الى فلاشة في مدخل الـUSB بسعة 8GB على الأقل

من زر Select اختر الـISO الخاص بالويندوز

الآن ستجد لديك خيار يُسمى Partition scheme يحمل اختيارين مختلفين GPT وMBR اختيار GPT هو الاختيار الأفضل والأحدث ويجب ان تختاره طالما انك تثبت على SSD اختيار MBR هو اختيار قديم نوعًا ما وكان يُستعمل مع الـHDD

من المهم ان تختار الاختيار المناسب لقرص التخزين الخاص بك فاذا كنت تستعمل SSD لا مشكلة استعمل GPT اما ان كنت تستعمل HDD فيجب ان تعرف نوع الهارد الخاص بك لتختار الاختيار المناسب

لا تلعب في اي اعدادات اخرى فـ Rufus يضبط كل شيء وحده

اضغط على زر Start واترك التطبيق يقوم بحرق الويندوز وحده

بعد الانتهاء من الحرق خذ الفلاشة والتي هي الآن جاهزة لتثبيت الويندوز على أي جهاز آخر.

الفرق بين MBR وGPT

نظام التقسيم MBR (Master Boot Record) ونظام التقسيم GPT (GUID Partition Table) هما نظامان يُستخدمان لتنظيم وتقسيم مساحة القرص الصلب في أنظمة التشغيل، ومع أن كلاهما يؤدي نفس الوظيفة الأساسية، إلا أن هناك عدة اختلافات بينهما؛ أحد أهم الفروق تتعلق بحجم التخزين الذي يمكن دعمه. يدعم MBR حتى 2 تيرابايت من التخزين، بينما يمكن لنظام GPT دعم تخزين أكبر بكثير.

تتيح GPT أيضًا ميزات إضافية مثل إمكانية تخزين معلومات الإقلاع بشكل متعدد وتوفير الإقلاع الآمن (Secure Boot) ، الذي يساعد في حماية النظام من برمجيات الاستغلال الضارة. على العكس، يُستخدم MBR بشكل أكثر شيوعًا في الأنظمة القديمة وأجهزة الكمبيوتر ذات الأنظمة الأقدم، ومع ذلك، يفضل استخدام GPT في الأنظمة الحديثة والأجهزة التي تتعامل مع كميات كبيرة من التخزين أو تحتاج إلى ميزات الأمان الإضافية المقدمة بواسطة GPT.

برنامج حرق الويندوز على فلاشة من Linux وMac

مشكلة Rufus الوحيدة انه لا يتوفر على نظامي Linux وMac بالتالي لا توجد طريقة لحرق الـISO ان كنت لا تستعمل نظام ويندوز، فلذلك سنرشح لك تطبيق Unetbootin، وهو تطبيق سهل الاستخدام يعمل على كل الأنظمة بدون مشاكل، كذلك هو برنامج مفتوح المصدر مجاني وسهل الاستخدام، يمكنك استعماله في حرق اي ISO او تحميل توزيعات مختلفة من على الإنترنت للحرق مباشرة على الفلاشة، يعمل على ويندوز وماك ولينكس، بالتالي نرشحه لآخر نظامين ان كنت تريد حرق اي فلاشة او تبحث عن برنامج حرق الويندوز الأفضل عليهم.

مميزات Unetbootin

سهل الاستخدام للغاية.

يدعم مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows وLinux وmacOS.

مجاني ومفتوح المصدر.

عيوب Unetbootin

لا يوفر خيارات تخصيص كثيرة.

تحميل التطبيق