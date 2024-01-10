شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل واتش تنقذ حياة امرأة فقدت وعيها بسبب تسرب أول أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعة أبل واتش ليست مجرد أداة رائعة، ولكنها تنقذ الأرواح أيضًا، كانت هناك قصص لا حصر لها حول وصول الساعة لإنقاذ الأشخاص الذين عانوا من أمراض مرتبطة بالقلب.

ولكن هذه المرة، قامت أبل واتش بشىء مختلف وتدور القصة حول ناتالي ناساتكا، طالبة من ولاية ديلاوير ، لقد كانت على وشك الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون ولكن تم إنقاذها بفضل تفكيرها السريع وساعة Apple Watch الخاصة بها.

وفقا لتقرير Gizmochina، في أحد الأيام، بدأت ناتالي تشعر بالتعب الشديد وبدأت تفقد وعيها ، لم تكن تعلم أن المدفأة المعيبة كانت تسرّب غاز أول أكسيد الكربون الخطير إلى غرفتها، وهذا الغاز ضار للغاية ومميت، ولا يمكنك حتى شمه أو تذوقه، لكن لحسن الحظ، كانت ناتالي تمتلك ساعة Apple Watch، واستخدمت ميزة SOS الخاصة بها بالضغط على زر عندما شعرت أن هناك خطأً خطيرًا.

وتم توجيه إنذار SOS مباشرة إلى خدمات الطوارئ، وهرع رجال الإطفاء إلى منزل ناتالى، وقد وجدوها فى السرير وأخرجوها بسرعة، وأنقذوا حياتها في الوقت المناسب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنقذ فيها Apple Watch شخصًا ما وقد أصبحت نوعًا من البطل في هذه المواقف المنقذة للحياة!

وتتمتع ساعات ابل بالكثير من الميزات الرائعة خاصة لتتبع صحتك، يمكنهم مراقبة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم والمزيد لكن ميزة SOS هي النجم الحقيقي عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ، ويمكنك تنشيطه بالضغط مع الاستمرار على الزر، ثم الضغط على "SOS".

وحتى مع حصول Apple Watch على تحديثات، فقد تأكدوا من بقاء ميزة SOS كما هي لأنها بالغة الأهمية.

في الآونة الأخيرة، شارك اثنان آخران من مستخدمي Apple Watch قصصهم المنقذة للحياة مع الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك وقد استجاب لهم شخصيًا، موضحًا مدى أهمية هذه القصص لشركة Apple.

لذا فإن Apple Watch ليست مجرد قطعة تقنية فاخرة ، إنها ساعة يمكن أن تكون منقذًا حقيقيًا للحياة عندما تكون في أمس الحاجة إليها ، كما إنه مثل وجود ملاك حارس على معصمك، يراقبك ومستعد لطلب المساعدة فى حالات الطوارئ.