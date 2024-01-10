شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تشغيل يوتيوب فى الخلفية على متصفحات آيفون.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثيرون الراغبون فى تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية على جهاز ايفون الخاص بهم دون الدفع مقابل Premium، وعلى الرغم من أن إيقاف تشغيل الشاشة والاستمرار في الاستماع إلى يوتيوب يعد أمرًا محظورًا في Safari وChrome، فمن الممكن استخدام مركز التحكم الخاص بـ Apple مع بعض المتصفحات الأخرى لتجاوز قيود YouTube ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

Firefox و Opera وهما متصفحان يعملان بالتأكيد بهذه الطريقة، ونوصي باختبار أي متصفحات iPhone أخرى تفضلها.

وإليك كيف يمكنك الحصول على هذه الطريقة للعمل:

الخطوة 1: أولاً، انتقل إلى يوتيوب من المتصفح الذي تختاره، إذا أعادت جوجل توجيهك إلى التطبيق من Firefox، فحاول كتابة يوتيوب دوت كوم مباشرة في شريط URL.

الخطوة 2: بعد ذلك، ابحث عن الفيديو الذي اخترته.

الخطوة 3: بمجرد العثور على الفيديو الخاص بك وفتحه، انتقل إلى إصدار سطح المكتب من الموقع.

سيختلف هذا اعتمادًا على المتصفح الذي تستخدمه، ولكن يتم الوصول إليه عادةً من خلال زر الخيارات في أسفل اليمين، متبوعًا بضغطه على خيار موقع سطح المكتب .

الخطوة 4: ابدأ الفيديو الخاص بك قد تضطر إلى الانتظار حتى تتوقف الإعلانات.

الخطوة 5: عد الآن إلى شاشتك الرئيسية من المفترض أن يبدأ تشغيل الفيديو في وضع صورة داخل صورة (PiP).

الخطوة 6: يمكنك إما ترك الفيديو قيد التشغيل في نافذة PiP واستخدام هاتفك كالمعتاد، أو سحبه إلى الحافة لإخفائه، أو الضغط على الزر "x" لإغلاقه.

على الرغم من أن هذا يتطلب بضع خطوات إضافية، إلا أنه يسمح لك بتشغيل مقاطع فيديو YouTube في الخلفية على جهاز iPhone الخاص بك ودون أن تدفع أي أموال من محفظتك.