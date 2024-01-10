ما هي تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة وكيفية تفعيلها على هواتف iPhone في 2024؟

توفر ابل تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة لهواتفها؛ حيث ان جميعنا على دراية بالتحديثات التي تقوم آبل بطرحها من حين لآخر لمستخدمي iPhone من أجل جلب ميزات جديدة أو تحسين ميزات موجودة أو حتى لحل وإصلاح بعض المشكلات أو الإنتقال لنظام تشغيل جديد، ولكن إذا كنت أحد مستخدمي الآيفون فربما صادفت التحديث iOS 16.4.1 (a) وهذا ليس تحديثا عاديا أو إصدار ثانوي يضم ميزات جديدة، بل يٌطلق عليه تحديث الاستجابة الأمنية السريعة، لنتعرف خلال السطور التالية على ما هي تحديثات الإستجابة الامنية السريعة وكيفية تمكينها على الآيفون؟

ما هي تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة في iPhone ؟

يمكن القول بأن تحديث الإستجابة الامنية السريعة “Rapid Security Responses” هو نوع جديد من إصدارات البرامج لأجهزة آبل المختلفة (الأيفون والآيباد والماك) ويعتبر إصدار أمني تطرحه آبل بهدف تصحيح الثغرات الأمنية التي تظهر بين تحديثات البرامج. وبإختصار، هذا التحديث الجديد من نوعه يكون بمثابة إصلاحات عاجلة لتصحيح العيوب الأمنية مثل تحسين سفاري أو حزمة WebKit أو أي ثغرة يتم إستغلالها أو تم العثور عليها ويشير صانع الايفون إلى تلك النوعية من التحديثات بإضافة حرف إلى الإصدار، على سبيل المثال، iOS 16.5.1 (a).

كيف تختلف تحديثات الإستجابة الأمنية السريعة عن التحديثات العادية؟

يتم تضمين تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة في الإصدارات الثانوية من نظام تشغيل الآيفون وليس في ترقية كما تتميز تلك النوعية من التحديثات بحجم أصغر ويتم تثبيتها تلقائيًا، ولا يتطلب معظمها إعادة تشغيل جهاز iPhone.

كيفية تمكين تحديثات الإستجابة الامنية السريعة؟

تتوفر تحديثات الإستجابة الأمنية السريعة على جميع أجهزة آبل التي تعمل بنظام iOS/iPadOS 16.4.1 أو macOS 13.3.1 والإصدارات الأحدث. ويتم تفعيل تلك التحديثات على جهازك بشكل إفتراضي ومع ذلك سوف نستعرض بالخطوات طريقة تمكين تحديثات الإستجابة الأمنية السريعة كالتالي:

اذهب إلى الإعدادات في الايفون.

انتقل إلى عام وبعدها تحديث البرامج تحديثات تلقائية.

ثم تأكد من تشغيل “الإستجابات الأمنية وملفات النظام”.

إذا لم يتم تثبيت آخر تحديث للإستجابة الامنية السريعة على جهازك لأي سبب من الأسباب، فيمكنك تثبيته بنفس الطريقة التي تقوم بها عادةً بتحديث جهاز الايفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج وبعدها انقر فوق تنزيل وتثبيت.

كيفية تعطيل تحديثات الإستجابات الأمنية؟

يمكنك إزالة تحديثات الاستجابة الأمنية السريعة إذا كنت تشك في أنها تتسبب بمشكلات في جهاز الآيفون الخاص بك. ومع ذلك، ما لم يكن التأثير شديدًا، فمن الآمن الاحتفاظ بالتحديثات لأنها تحتوي على إصلاحات أمنية أساسية لجهازك ولإلغاء تثبيت تحديثات الإستجابة الأمنية السريعة تحتاج إلى القيام بالتالي:

انتقل إلى الإعدادات في iPhone.

ثم تضغط على عام وبعدها تحديث البرامج تحديثات تلقائية.

بعدها قم بتعطيل ميزة “الإستجابات الأمنية وملفات النظام”.

وهكذا تكون نجحت في إلغاء تثبيت ميزة تحديثات الإستجابة الامنية السريعة على جهاز iPhone الخاص بك ومع ذلك، توصي آبل بضرورة تمكين تلك الميزة لأنها مهمة جدا وسوف تعمل على تنزيل أي تحديثات أمنية بشكل تلقائي على جهازك لحمايته من أي مشكلات أو ثغرات خطيرة.

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وصلنا للنهاية حيث استعرضنا نوع جديد من اصدارات البرامج لأجهزة الآيفون والذي يُعرف بإسم “الإستجابات الأمنية السريعة” وهذا التحديث الجديد وفرته آبل حتى لا تكون بحاجة إلى تحديث النظام بأكمله، فقط يتم تحديث جزء بسيط من النظام للتعامل مع مشكلة أمنية أو إيقاف ثغرة يتم استغلالها وكل هذا لتأمين جهازك وحماية بياناتك والخصوصية.