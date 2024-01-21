موقع X (تويتر سابقًا) يتيح مكالمات صوت وفيديو على أجهزة أندرويد!

موقع X يتيح للجميع الفرصة الأن بالإستمتاع بتواصل أفضل مع أصدقائهم ومتابعيهم؛ احيث ان تطبيق اكس (المعروف سابقًا باسم Twitter) قد أضاف ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي أندرويد بعد إطلاقها على iOS في أكتوبر الماضي، أصبحت هذه الميزة متاحة الآن على أجهزة أندرويد، مما يتيح لك التواصل مع أصدقائك ومتابعيك بطرق جديدة وأكثر تفاعلية.

أهم المعلومات حول إتاحة موقع X مكالمات صوت وفيديو

– إجراء المكالمات واستقبالها:

لإجراء مكالمات صادرة، ستحتاج إلى اشتراك X Premium.

يمكن لمستخدمي الفئة المجانية استقبال المكالمات الواردة فقط.

– التحكم في إعدادات المكالمات:

يمكنك إدارة إعدادات المكالمات، بما في ذلك من يمكنه الاتصال بك، من خلال علامة التبويب “إعدادات الرسائل المباشرة” (DM settings).

تتوفر خيارات للسماح بالاتصال من جهات الإتصال في دفتر العناوين، المستخدمين الموثق حساباتهم، الحسابات التي تتابعها.

– العثور على خيارات الاتصال:

توجد خيارات الصوت والفيديو ضمن علامة التبويب “إعدادات الرسائل المباشرة” (DM settings).

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة X Help Center.

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تواصل مع أحبائك بصوت وصورة أينما كنت!

مع إضافة مكالمات الصوت والفيديو إلى إكس لنظام أندرويد، أصبح التواصل مع أصدقائك ومتابعيك أكثر سهولة ومتعة؛ سواء كنت ترغب في إجراء مكالمة سريعة أو محادثة طويلة، يمكنك الآن الاستمتاع بتجربة جديدة على تويتركما يتم استخدامها علي التطبيقات الأخري وأهمهم علي سبيل المثال تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك.