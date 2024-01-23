آبل تُطلق التحديث iOS 17.3 مع ميزة حماية الأجهزة المسروقة

قررت شركة آبل أمس إطلاق التحديث الجديد iOS 17.3، والذي يمكن وصفه بأنه تحديث رئيسي لنظام التشغيل الآيفون والذي يضم عدد من الميزات القليلة الرائعة وعلى رأسها ميزة حماية الجهاز المسروق وقوائم التشغيل التعاونية، وإليك كل ما سيجلبه نظام التشغيل iOS 17.3 لمستخدمي الآيفون.

حماية الأجهزة المسروقة

أحد أهم ميزات iOS 17.3 هي “حماية الأجهزة المسروقة” وهي ميزة طرحتها آبل من أجل حماية أجهزة المستخدمين أثناء التواجد في الأماكن العامة؛ حيث أشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق عن عدد من الحوادث التي قام فيها اللصوص بالتجسس على رمز مرور مستخدمي الآيفون قبل سرقة الجهاز ومن ثم تغيير كل شئ مثل كلمة السر وتعطيل Find My والوصول للعديد من البيانات الحساسة والتحكم الكامل في الآيفون ولكن وفقا لآبل، عند تشغيل ميزة حماية الجهاز المسروق، سوف تحتاج بعض الميزات والإجراءات في الجهاز إلى مزيد من متطلبات الأمان الإضافية عندما يكون الآيفون في مكان غير مألوف (مثل المنزل أو العمل).

عند تشغيل الميزة، تكون المصادقة البيومترية Biometric بإستخدام Face ID أو Touch ID مطلوبة للإجراءات التالية:

الوصول إلى كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في iCloud Keychain

التقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card جديدة

عرض الرقم الافتراضي لبطاقة Apple Card

إيقاف تشغيل وضع فقدان الهاتف

مسح كافة المحتويات والإعدادات

اتخاذ بعض إجراءات Apple Cash والمدخرات الموجودة في المحفظة

استخدام طرق الدفع المحفوظة في متصفح سفاري

استخدام جهاز الآيفون الخاص بك لإعداد جهاز جديد

بالنسبة إلى الإجراءات الأخرى التي تتضمن المصادقة البيومترية جنبا إلى جنب مع مع تأخير أمني لمدة ساعة واحدة فهي كالتالي:

تغيير كلمة سر معرف آبل الخاصة بك

تحديث إعدادات أمان حساب ‌Apple ID‌، بما في ذلك إضافة أو إزالة جهاز موثوق به أو رقم هاتف موثوق به أو مفتاح الاسترداد أو جهة اتصال الاسترداد

تغيير رمز مرور جهاز الآيفون الخاص بك

إضافة أو إزالة بصمة الوجه أو الإصبع

تعطيل خدمة تحديد الموقع “Find My”

إيقاف تشغيل ميزة حماية الجهاز المسروق

إعادة تعيين جميع الإعدادات

انشاء قائمة تشغيل مع أصدقائك

قدمت آبل قوائم التشغيل التعاونية في آبل ميوزيك مع تحديث iOS 17.3، باستخدام هذه الميزة، يمكنك أخذ أي من قوائم التشغيل الموجودة لديك أو إنشاء قائمة جديدة ثم دعوة الآخرين للانضمام لإضافة الأغاني والاستماع إلى قائمة التشغيل، يمكنك دعوة الأصدقاء وأفراد العائلة وغيرهم ممن يشاركونك تفضيلاتك الموسيقية مع عدم وجود حد لعدد الأشخاص الذين بإمكانهم الإنضمام إليك.

لاستخدام ميزة قوائم التشغيل التعاونية، اذهب إلى قائمة التشغيل في تطبيق ‌Apple Music‌ ثم اضغط على أيقونة الشخص، ستتمكن من إنشاء رابط يمكنك إرساله للآخرين، وسيتمكن كل من تمت دعوته من الوصول إلى قائمة التشغيل، هناك خيار للموافقة على كل شخص ينضم، وترك هذا الخيار يفتح المجال لأي شخص لديه الرابط، كما يمكن للشخص الذي أنشأ قائمة التشغيل إزالة الأشخاص أو الأغاني وإيقاف الميزة في أي وقت.

التفاعل بالرموز التعبيرية

أضافت Apple في iOS 17.3 أيضًا ميزة تُعرف بـ التفاعل بالرموز التعبيرية المتحركة داخل قوائم التشغيل التعاونية والتي تتيح لمن يستمع إلى قائمة التشغيل الخاصة بك، إضافة رمز تعبيري إلى أي أغنية يتم تشغيلها للتعبير عن مشاعرهم تجاهها، هناك خيارات للوصول السريع للرموز التعبيرية مثل القلب والإبهام، ولكن باستخدام الزر “+”، يمكن إضافة أي إيموجي، وأثناء استماعك إلى أي أغنية في قائمة التشغيل، إذا قام شخص آخر بالتفاعل بالرموز التعبيرية، فإن تلك الإيموجي تتحرك عندما بدأ تشغيل الأغنية.

تحسين ميزة اكتشاف التصادم iOS 17.3

مع نظام التشغيل الجديد، قامت آبل بتحسين ميزة اكتشاف التصادم المتاحة في سلسلة آيفون 14 و آيفون 15 من أجل منع تشغيلها أثناء الأنشطة التي تُسبب حركة مشابهة لحوادث السيارات، ويمكن لتلك الميزة المهمة اكتشاف حوادث تصادم السيارات مثل التصادم الامامي والجانبي والإنقلاب والخلفي، ويقوم بالإتصال بخدمات الطوارئ من أجل الوصول لمكان الحادث وتقديم المساعدة اللازمة.

تحسين في AirPlay 2

من خلال ميزة البث السريع أو AirPlay 2 سوف تتمكن من تشغيل الأفلام والمحتوى المرئي الموجود في جهاز الآيفون الخاص بك على أي تلفزيون دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى تلفزيون الفندق باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك، الميزة باتت مدعومة حاليا من بعض الفنادق على نطاق محدود.

ضمان أبل

مع تحديث iOS 17.3، سوف يكون بمقدورك من خلال تطبيق الإعدادات ثم عام، عرض صفحة جديدة خاصة بخدمة ‌AppleCare‌ والتي توضح جميع الأجهزة الخاصة بك التي لا يزال يسري عليها الضمان.

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أخيرا، من أجل تنزيل نظام التشغيل iOS 17.3، يرجى الذهاب إلى الإعدادات ثم تحديث البرنامج وبعدها اضغط على تنزيل وتثبيت، قم بالموافقة على الأحكام والشروط ثم إدخال رمز المرور وسوف يبدأ الآيفون بتحميل التحديث الجديد.