إيلون ماسك يعلن نجاح عملية زراعة شريحة إلكترونية برأس إنسان لأول مرة

إيلون ماسك وزراعة شريحة الكترونية في رأس إنسان لأول مرة، وعلي حسب زعمهم فإن العملية الجراحية قد نجحت بالفعل، متي سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل أو هل سيتم عمل مؤتمر صحفي لتوضيح كل ماحدث للشخص الذي تم زراعة الشريحة له؟ كل هذه نقاط ستوضحها شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك.

إعلان هام لإيلون ماسك بخصوص عملية زراعة شريحة إلكترونية برأس إنسان

أعلن ايلون ماسك تلقى أول إنسان عملية زراعة شريحة إلكترونية وأنه يتعافى بشكل جيد، وحسب ما أعلن ماسك عبر حسابه علي موقع إكس”تويتر سابقًا” بأن النتائج الأولية لعملية زراعة شريحة إلكترونية برأس إنسان لأول مرة تكشف تطور واعدًا لتفاعلات الخلايا العصبية.

شركة Neuralink وحصولها علي الموافقات للعملية

أعلنت شركة Neuralink التي يقودها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك أنها حصلت على موافقة من لجنة مراجعة مستقلة للبدء في جمع المشاركين لتجربتها الأولى على البشر التي تشمل زرع شريحة دماغية مصممة لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل، ستستهدف التجربة أولئك الذين يعانون من الشلل نتيجة لإصابات في الحبل الشوكي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، ولكن لم يتم بعد الكشف عن عدد المشاركين المتوقعين ومدة الدراسة المتوقعة التي يتوقع أن تستمر لمدة ست سنوات تقريبًا.

عدد التجارب البشرية

سابقًا، كانت Neuralink تهدف إلى الحصول على موافقة لزراعة جهازها في عشرة مرضى. ومع ذلك، بعد المخاوف المتعلقة بالسلامة التي أثارتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تفاوضت الشركة على تقليل عدد المرضى، لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للمرضى الموافق عليهم من قبل إدارة الغذاء والدواء، يتصور إيلون ماسك أن Neuralink ستكون حلاً مبتكرًا قادرًا على تيسير إدخال اجرائات جراحية سريعة للشريحة الخاصة بها لعلاج حالات مثل السمنة والتوحد والاكتئاب والفصام، في مايو، كشفت الشركة عن حصولها على موافقة من إدارة الغذاء والدواء للبدء في التجارب السريرية على البشر لأول مرة، على الرغم من أنها كانت بالفعل تحت المراقبة الفيدرالية بسبب إدارتها لاختبارات الحيوانات.

فيديو لـ Neuralink توضيحي للشريحة الالكترونية الذكية

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