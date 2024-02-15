شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

مركبة الهبوط نوفا-سي

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 – completing this booster’s 18th launch and landingpic.twitter.com/p0Kg6AQ9mw— SpaceX (@SpaceX) Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 – completing this booster’s 18th launch and landing pic.twitter.com/p0Kg6AQ9mw — SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024

برنامج أرتميس القمري التابع لناسا

Liftoff of IM-1!pic.twitter.com/Knl3Y1sGo2— SpaceX (@SpaceX) Liftoff of IM-1! pic.twitter.com/Knl3Y1sGo2 — SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024

الدمام - شريف احمد - انطلقت مركبة الهبوط الأمريكية على سطح القمر، في وقت مبكر من اليوم الخميس، التي صنعتها شركة الفضاء انتويتيف ماشينز ومقرها هيوستن في فلوريدا.وتعد هذه المهمة هي أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن والأول بواسطة مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص.وعلى متن الصاروخ فالكون ناين الذي أطلقته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، انطلقت مركبة الهبوط نوفا-سي التابعة للشركة، والتي أطلق عليها اسم أوديسيس، بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0600 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في كيب كانافيرال.ويتكون الصاروخ من مرحلتين والذي يبلغ ارتفاعه 25 طابقا وهو يقلع من منصة الإطلاق، وينطلق في السماء المظلمة فوق ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي، بحسب بث مباشر عبر الإنترنت لناسا وسبيس إكس.وكان تأجل الإطلاق، الذي كان مقررا في السابق أن يكون صباح أمس الأربعاء، لمدة 24 ساعة بسبب درجات الحرارة غير المنتظمة التي رصدت في الميثان السائل المستخدم في نظام دفع المركبة.وأوضحت سبيس إكس، أن المشكلة جرى حلها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن رحلة آي.إم-1 تحمل ست حمولات من ناسا مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية، قبل العودة التي تخطط لها ناسا لرواد الفضاء إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد.وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.كما ستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة أبولو إلى القمر في عام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة.