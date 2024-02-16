7 حلول لـ مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل لهواتف الأندرويد

حل مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل لهواتف الأندرويد..تطبيق الساعة هو أحد أهم تطبيقات الأندرويد التي تتواجد بشكل افتراضي في كل هواتف الأندرويد، والتي يمكنك منها ضبط المنبهات، والتي يمكن أن تقوم بتعيين رنة من العديد من رنات الرنين التي يمكن أن تختار من بينها، بل والآن يمكنك أن تقوم باختيار موسيقى خارجية من Youtube music على سبيل المثال، وإضافة لذلك فيمكنك من خلاله ضبط ساعة إيقاف، والعديد من الأمور التي يمكنك إجراءها من تطبيق الساعة، ولكن ماذا إذا وجدت أن تطبيق الساعة لا يعمل؟ أنه تحدث بعض الأخطاء، كعدم رن المنبه في وقته، وعدم تعيينه من الأساس، أو إيقاف التطبيق بشكلٍ مفاجئ؟ حينئذٍ تابع الحلول التالية لترى الحلول الممكنة لمشكلة تطبيق الساعة لا يعمل في هواتف الأندرويد.

الحلول الممكنة لمشكلة تطبيق الساعة لا يعمل

وتاليًا سنتطرق للحلول الممكنة لمشكلة تطبيق الساعة لا يعمل في هواتف الأندرويد، والتي تأتي على كثير من الأوجه، فيمكن أن لا يكون التطبيق يعمل بشكلٍ مستقر، كأن يغلق بشكلٍ مفاجئ مثلًا، أو أن لا يفتح أصلًا، أو أن لا يرن المنبه الذي قمت بضبطه في وقته اللازم، وكل تلك أوجه لمشاكل تطبيق الساعة في هاتفك، وتاليًا سنتطرق للحلول الممكنة للمشكلة.

1- تفقد إعدادات التنبيهات للتطبيق

على ماذا يعتمد رنين المنبه؟ على سماحك في الأساس للتطبيق بالتنبيهات اللازمة من إعدادات الإشعارات في هاتفك، فإذا كان هناك مشكلة في إحدى الأذونات المتطلبة، أو يمكننا القول إحدى الإعدادات المتطلب تفعيلها، فيمكن أن يؤثر هذا بشكلٍ مباشر على تطبيق الساعة في هاتفك، فمبدأيًا لا يرسل لك الإشعارات، وهذا يعتمد عليه بشكلٍ أساسيّ أن يقوم التطبيق برن المنبه الذي قمت بتعيينه، لذلك ما عليك هو:-

التوجه لإعدادات الهاتف

ومنها إلى إعدادات التطبيقات

ثم توجه لتطبيق الساعة

ثم تفقد إعدادات الإشعارات لترى ما إذا تم العبث بها

ثم تأكد إذا كان هناك أحد الإعدادات التي لم يتم تفعيله

بعد إتمامك ما عليك في الإعدادات، جرب مجددًا أن تقوم بضبط منبه جديد أو إعداد ما كنت تحاول إعداده مجددًا، لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل أم لا في هاتفك الأندرويد.

2- هل قمت بإعداد وضع عدم الإزعاج

وضع عدم الإزعاج هو إحدى الأوضاع الصوتية التي يمكنك تعيينها في هاتفك، فهو يقوم بكتم الهاتف تمامًا، فهو لا يمنع استقبال الرسائل لديك، بل يمكن عدم شعورك بها تمامًا، لا الرسائل ولا التنبيهات، فأي شيء يصدر صوتًا من هاتفك، يكون مكتومًا في تلك الحالة عند إعداد وضع عدم الإزعاج، والذي يمكنك إعداده عند انشغالك بشيء ما، أو عند النوم وعدم رغبتك في تلقي أي صوت من هاتفك

وفي هذه الحالة يمكن أن تنسى الهاتف على وضع عدم الإزعاج، أو تنسى أنه يؤثر بشكلٍ مباشر على إمكانية رن التنبيه الذي قمت بتعيينه، لذلك تأكد من عدم تفعيل وضع عدم الإزعاج في هاتفك، ثم توجه لتطبيق الساعة لضبط منبه جديد في الدقيقة التالية مثلًا لاختباره بشكلٍ سريع، ثم انظر لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا، وإذا لم يتم حل مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل توجه للحل التالي.

3- هل قمت بضبط التاريخ والوقت؟

ضبط التاريخ والوقت في هذه الحالة هو أمرًا أساسيًا للنظر إليه في حل مشكلة تطبيق الساعة، وأحيانًا تتواجد مشكلة في بعض هواتف الأندرويد في عدم ضبط التاريخ والوقت بسهولة، أو بمعنى أصح؛ عدم بقاؤها مضبوطة بشكلٍ مستقر لوقتٍ طويل، فبشكلٍ ما تجد أنه تم العبث بالتاريخ والوقت، وهذا ما يؤثر على المنبه في هاتفك، والذي يتعلق بتطبيق الساعة

لذلك توجه لإعدادات الهاتف..ثم إعدادات النظام

ثم انتقل لإعدادات التاريخ والوقت

قم بتعيينه يدويًا إذا لم يفلح ضبطه بشكلٍ تلقائي،

وحينئذٍ توجه لتطبيق الساعة بعد ضبط التاريخ والوقت بشكلٍ صحيح،

قم بإعداد المنبه الذي تريده وانتظر حتى إتيان وقته، لترى ما إذا قام بالرنين أم لا، فإذا رن المنبه في الوقت المحدد فمرحى، قد حلت مشكلتك! وإذا لم يحدث، فتوجه للحل التالي لنرى كيف يمكننا حلها.

فرض إيقاف التطبيق

فرض الإيقاف هو أحد الحلول الجيدة التي نقترحها عادة في حل المشكلات التي توجه مستخدمي الأندرويد في التطبيقات التي يستخدمونها، فإذا أردت إعادة تشغيل تطبيق، فإليك طريقة من طرق إعادة تشغيله، وهي فرض إيقاف التطبيق من الإعدادات العامة للتطبيقات والتوجه لإعدادات التطبيق نفسه، فماذا يفعل فرض الإيقاف؟ فرض إيقاف التطبيق يقوم بإلغاء تأثيره تمامًا في هاتفك، فكأنه لا يوجد ولكن دون إلغاء تثبيته، فقط قم بفرض الإيقاف لوقف التطبيق تمامًا على هاتفك مما يهيئ لك إعادة تشغيله مجددًا من جديد ببساطة

ويكون ذلك كالتالي:-

توجه للإعدادات العامة لهاتفك

توجه لإعدادات التطبيقات

ثم انتقل إلى تطبيق الساعة

ثم اضغط على فرض إيقاف

ثم يمكنك إعادة تشغيل التطبيق من خلال الضغط على أيقونة التطبيق بشكلٍ طبيعيّ، ليفتح لك تطبيق الساعة من جديد معاد تهيئته، حينئذٍ قم بتعيين منبه جديد أو إجراء ما تود إجراءه من خلال تطبيق الساعة أيًا كان، لترى ما إذا عمل بشكلٍ مستقر أم لا، وإذا لم يفلح، توجه للحل التالي

مسح البيانات المؤفتة

مسح البيانات المؤقتة هو الحل التالي والتابع لخطوة فرض إيقاف التطبيق، فإذا لم يفلح معك إعادة تهيئة التطبيق من خلال فرض إيقافه، توجه لمسح البيانات أو الملفات المؤقتة، فما هي الملفات المؤقتة؟ هي الملفات التي يختزنها التطبيق بمرور الوقت طوال فترة استخدامه، وتلك الملفات يمكن أن تصاب بالتلف بمرور الوقت، وإذا تمت إصابته بالتلف أو إصابته إحداها بالتلف، يؤثر هذا بشكلٍ مباشر على أداء التطبيق، فيمكن أن تجد أنه يتم إغلاقه فجأة، أو هناك بعض الأخطاء التي تواجهها فيه، أو أي شيء يعد مشكلة في تطبيق الساعة في هاتفك الأندرويد، لذلك قم مسح البيانات المؤقتة لتطبيق الساعة في هاتفك، وهذا كالتالي:-

توجه للإعدادات العامة لهاتفك

ثم انتقل إلى إعدادات التطبيقات

ثم إلى إعدادات التخزين

ثم يمكنك مسح الملفات المؤقتة والبيانات للتطبيق في هاتفك

ثم توجه لتطبيق الساعة وقم بما كنت تود القيام به، سواء ضبط منبه جديد أو تعيين ساعة إيقاف، وانظر إذا كان يعمل بشكلٍ مستقر أم لا، وإذا لم يفلح، توجه للحل التالي.

تحديث تطبيق الساعة

تطبيق الساعة في هاتفك، ككل تطبيقات الأندرويد فتطبيق الساعة يتم تحديثه، وهذا على دوام، فجوجل تهتم كثيرًا بتحديث كل جزء من أجزائها على كل هاتف، وتحديدًا إن كان تطبيق افتراضي كتطبيق الساعة والذي تطور وتم تحديثه كثيرًا بمرور الوقت، ولكن على النقيض، فيمكن أن يصاب التطبيق بمشكلة برمجية ما في نظامه مما يتسبب في المشاكل التي تواجهك أثناء استخدامها حينها

كإيقاف التطبيق بشكلٍ مفاجئ، أو عدم عمله بشكلٍ مستقر، كأن لا يتم تشغيل ساعة الإيقاف أو أن لا يرن المنبه الذي قمت بضبطه، مما يتسبب في مشكلة وهي أن لا يوقظك في الوقت المحدد مثلًا أو أن لا تتذكر ما كنت منتظرًا منه تذكيرك به، فحينئذٍ ننظر لأهمية تحديث التطبيقات، والذي يجنبك من التعرض لمشاكل في التطبيقات، قم بتحديث تطبيق الساعة لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل أم لا.

إعادة تعيين إعدادات التطبيقات

مؤخرًا، قد زادت خيارات إعادة التعيين بشكلٍ جيد في هواتف الأندرويد، تختلف قليلًا من واجهة لأخرى، فخيارات الموجود في واجهة شاومي مختلفة قليلًا عن واجهة ريلمي وعن واجهة سامسونج، إلا أنه يمكنك إيجاد الإعدادات المشتركة في جميع الهواتف في هواتف بيكسل والتي تأتي بالخيارات الأساسية في الأندرويد، ومنها هو خيار إعادة تعيين إعدادات التطبيقات، فما الذي يفعله؟

يقوم بإعادة التطبيقات لحالتها الأساسية الإفتراضية التي كانت عليها في بداية استخدامها، وهذا يستهدف فقط الإعدادات التي تم إجرائها فيها، الإعدادات المفضلة لكل تطبيق، فهي تحديدًا ما يتم إعادة تعيينه، مما يهيئ لك الفرصة لإعادة تشغيل التطبيق بشكلٍ مغاير قليلًا، وهو يكون كالتالي:-

توجه للإعدادات العامة لهاتفك

ثم انتقل إلى إعدادات النظام

ثم إلى إعدادات إعادة الضبط

ثم اختيار إعادة تعيين إعدادات التطبيقات

بعد إعادة تعيين إعدادات التطبيقات، توجه لتطبيق الساعة لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق الساعة لا يعمل في هواتف الأندرويد أم لا.