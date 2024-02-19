الفروق الحقيقية بين S24 Ultra و S23 Ultra من Samsung

ماذا عن Samsung Galaxy S24 Ultra؟مر كثير من الوقت على إطلاق هاتف S24 Ultra، والذي حاز على كثير من الإطراءات، أتى بمميزات قوية كعادة تلك الفئة في سامسونج، تأتي دومًا بالأفضل، بالأقوى، وإضافة إلى ذلك فقد أتى بالذكاء الإصطناعي يزيّنه بشكلٍ جيد، بل وكان الشيء الأساسيّ في خطة تسويقه، الذكاء الاصطناعي هو حديث العصر، الآن وتحديدًا غدًا، فكل يوم هناك تطور، وسامسونج قد واكبت ذلك التطور بدءًا من Samsung S24 Ultra، ولكن السؤال هنا، هل يستحق هذا المبلغ؟ هل لهذا الحد يستحق أن نرتقي إليه من S23 Ultra؟ سنرى تاليًا ونتحدث دون إطالة عليك، سنوضح أبرز المميزات والفروق، وسندعك تقرر، هل يستحق حقًا، أم لا!

مواصفات هاتف S24 Ultra وهاتف S23 Ultra

أتى هاتف Samsung S24 Ultra بمواصفات هائلة، إلا أنها لا تختلف كثيرًا عما سبقه، فهاتف S23 Ultra أتى تقريبًا بنفس المواصفات عدا فروقات بسيطة، وتاليًا سنوضح أبرز المواصفات بالنسبة لكلا الهاتفين:-

S23 الترا S24 الترا المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المساحة/الرام 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM 256GB/12GB أو 512GB/12GB أو 1TB/12GB الكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 200MP وفتحة عدسة f/1.7 مع كاميرا Periscope Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/4.9 وكاميرا Telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 مع كاميرا Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 مع امامية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 خلفية رباعية الأساسية بدقة 200MP وفتحة عدسة f/1.7 مع كاميرا Periscope telephoto بدقة 50MP مع كاميرا telephoto بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 مع امامية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.2 الشاشة شاشة Dynamic AMOLED 2X من نوع LTPO2 تدعم HDR10+ بسطوع يصل الى 1750nits ومعدل تحديث 120Hz بدقة 1440×3088 بحجم 6.8 بوصة شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بسطوع 2600 شمعة بدقة 1440×3088 بكسل بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث قوي 120Hz مع دعم HDR10+ و الـ Always-on display بكثافة بكسلات 509 بكسل لكل انش، مع طبقة حماية من إصدار Corning Gorilla Glass Victus 3 النظام Android 13 بواجهة One UI 5.1 Android 14 بواجهة One UI 6.1 البطارية بطارية بسعة 5000mah مع شحن سريع بقدرة 45Watt وشاحن لاسلكي بقدرة 10Watt بطارية 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt

أبرز المميزات في S24 Ultra ومدى جدارتها بالشراء!

تعرفنا سابقًا على المواصفات العامة لكلا الهاتفين، Samsung S24 Ultra و S23 Ultra، وها نتحدث عن أبرز المميزات التي اختص بها S24 Ultra والتي من المفترض أن تكون سببًا للشراء، وتاليًا نوضحها:-

والتي نتناولها من حيث المعالج، والبطارية، والشاشة، الكاميرا وأخيرًا النظام، وسنتحدث بها عن جدارة كل هاتف عن الأخر في كل نقطة، تابع لتتعرف على التفاصيل الأهم في مقالنا..

1- المعالج

المعالج في هاتف S23 Ultra قد جاء بفارق أقل جيل واحد فقط عن الموجود في S24 Ultra، وعزيز المستخدم إن كنا نتحدث عن Snapdragon 8 Gen بشكلٍ عام، فبالتأكيد سنحصل على أفضل تجربة لهاتف ذكي، في الأداء العام، وفي الألعاب الاستخدام القوي بشكلٍ خاص، فهل تتخيل أنه يوجد فرق كبير بين الجيل الثالث والثاني؟ في البطارية على سبيل المثال؟ فقد قدم كلا الهاتفين أداء مبهر في البطارية، حتى ولو كان الأداء أفضل في S24 Ultra، فإنه لا يزال أكثر من رائع في S23 Ultra! هل هناك حتى اختلافات حقيقية في مواصفات البطارية؟ سنرى تاليًا.

وإجمالًا نقول هنا: أنه لا فارق حقيقي بين الهاتفين في المعالج، وأنه لن يكون سببًا لترقيتك من S23 إلى S24.

2- البطارية

يأتي كلا الهاتفين ببطارية 5000 مللي أمبير، وبنفس سرعة الشحن 45 وات، وكمستخدم S23 Ultra لا أعتقد أنك تعاني من البطارية، فالبطارية جديرة بأن تكون اعتمادية حتى وقتٌ طويل للغاية، نتحدث عن خمسة سنوات بشكلٍ مستقر، وعشرة سنوات بتغيير البطارية لمرة واحدة، وما أقصده أنك لن تحصل على تجربة مختلفة كثيرًا، أداء البطارية رائع في كلا الهاتفين.

وإجمالًا هنا: لا يوجد فارق حقيقي بين كلا الهاتفين في البطارية، سواء في المواصفات، أو في الأداء.

3- خامات التصنيع

خامات التصنيع تأتي من التيتانيوم، وتلك خامات تصنيع الإطار فقط بالتأكيد، ولكن ما يميزها أنها تأتي بتحمل أقوى من S23 Ultra، ولكنه ليس سببًا كافيًا للشراء! فهل تستخدم هاتفك S23 Ultra بدون جراب؟ أو ستسخدمه بدونه؟ بالتأكيد لا، إلا إذا وددت الشعور بالتجربة الجديدة ليس إلا.

وإجمالًا هنا: فخامات التصنيع لن تكون سببًا كافيًا لأن تدفع الفارق بين كلا الهاتفين، والذي يقرب إلى 20000 جنية مصري.

4- الشاشة

الحماية: يأتي الهاتف بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 3 والتي قيل أنها أقوى أربع مرات من طبقة الحماية التي سبقتها في S23 Ultra، ولكن هل طبقة الحماية في S23 Ultra كارثية؟ بالطبع لا، فلم نسمع من مستخدم حتى الآن بأنه هناك مشكلة بالشاشة أو بنسبة تحملها للصدمات وما شابه

تصميم الشاشة: تأتي الشاشة في S24 Ultra كما عرفنا بتصميم مسطح، وهذا بالنسبة لي شيء رائع كمستخدم يخشى استخدام هاتف بشاشة منحنية لسرعة تعرضها للخدوش والكسور، إلا أنه لا عليك أن تنتقل من هاتفك الـ S3 Ultra إلى S24 فقط لهذا السبب، فإذا كان الأمر يسير على نحو جيد معك، تضع طبقة حماية قوية وتحميه بجراب خاص به، فلن يكون كافيًا كسبب أن تنتقل لأجله لـ S24 Ultra إلا إن أردت الحصول على تجربة أكثر اطمئنانًا.

نسبة السطوع: أتى S24 Ultra بنسبة سطوع تصل إلى 2600 شمعة، والذي يعد أمرًا مبهرًا للغاية في الإستخدام..فقط تحت أشعة الشمس! ولكن في الإستخدام العام لن تشعر بفرق كبير عن S23 Ultra والذي أتى بنسبة سطوع 1750 شمعة، في الاستخدام العادي ستحصل على تجربة رائعة من كلا الهاتفين، وتحت الشمس بالتأكيد لن تواجه مشكلة مع S24 Ultra، ولكن بنفس الوقت لن يكون الأمر سيئًا أبدًا مع S23 Ultra وهذا ما لم يشتكي منه أحد المستخدمين من قبل.

وإجمالًا هنا: فإن الفرق بين الهاتفين في الشاشة قد يبدأ أن يكون ملحوظًا، إلا أنه سنسأل أنفسنا سؤال؛ هل الشاشة في S23 Ultra سيئة؟ بل قدمت أداء ممتاز، وهذا ما نلقي ناظريك إليه عند أخذ القرار.

5- الذكاء الإصطناعي

الذكاء الإصطناعي في هاتف S24 Ultra هو الميزة الأساسية والأهم من بين المميزات، فقد غيرت تجربة المستخدم تمامًا لتسهيل الكثير من الأمور وإضافة مميزات أخرى لم نكن لندرك أنها يمكن أن تتواجد في هاتف ذكي، إلا أنه حسب ما عرفنا جميعًا فإنه يأتي بمميزات عديدة في الذكاء الإصطناعي:-

الترجمة أثناء المكالمات

Galaxy AI لمساعدتك من خلال chat assist

ميزات إضافية في Android Auto

ميزة Transcript Assist لتحويل الكلام بالفيديوهات إلى نص مكتوب وتلخيصه أيضًا

Samsung notes والتي تساعدك على ترتيب ملاحظاتك بشكلٍ متطور بالذكاء الإصطناعي

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ميزات بالكاميرا: Galaxy AI Editing، وEdit Suggestion، وGenerative Edit، والتي ستعزز من أداء الكاميرا.

6- الكاميرا

تأتي كاميرا كلا الهاتفين بنفس المواصفات، إلا أنك في هاتف S24 ultra ستحصل على فتحة عدسة أوسع، وهذا ما سيعزز تجربة الزوم عن S23 Ultra، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فستحصل على نفس الأداء في كلا الهاتفين! وأما بالنسبة للفيديو فهو نقطة لصالح S24 Ultra فستتمكن من تصوير 8k مع 60 إطار في الثانية مع دعم التصوير حتى x5 تقريب بدقة 8k، بشكلٍ عام فلن تجد الكاميرا آتية بفرق كبير عن S23 Ultra، ففيه تحصل على كل ما تريده في كاميرا لهاتف ذكي من دقة وضبط ألوان وقدرة رائعة في التقريب، فما أقصده..أنك لست بحاجة للحصول على أكثر من ذلك! وفي الأساس إن أردت الحصول على تجربة فيديو أفضل فهواتف أبل تقدمها بشكلٍ ممتاز، و14 برو ماكس أو 13 برو ماكس سيكونا خيارين ممتازين وبسعرٍ أقل.

إجمالًا هنا: فإن الكاميرا لم تقدم أداء متطور كفاية لأن تكون جديرة بأن تكون سببًا للإنتقال من S23 Ultra إلى S24 Ultra! إلا أنه لن ننكر أنها قدمت أداء أفضل في عدد الإطارات في تصوير الفيديو.

7- النظام والتحديثات

فما يصنع فارقًا حقيقًا هنا هو عدد سنوات التحديث الرئيسية يختلف تمامًا، فيأتي S24 Ultra بعدد 7 سنوات للتحديث الرئيسي و 5 سنوات تحديث أمني، وبالنسبة لـ S23 Ultra فإنك ستحصل على 4 سنوات للتحديث الرئيسي و 5 سنوات للتحديث الأمني، إلا أنه برأيي ليس سببًا كافيًا، هاتف note 10 القديم من سامسونج يعمل حتى الآن بكفاءة رائعة! وهذا يكفي لقوله لتوضيحي مدى عدم الأولوية للـ S24 Ultra.

هل يُعَزز S23 Ultra بالذكاء الإصطناعي؟

الذكاء الإصطناعي كان أحد المميزات الرائعة والأساسية التي تحدثت عنها سامسونج وألقت عليها كل الأضواء عند إطلاق الهاتف، سواء سامسونج أو مستخدميها، ولكن هل تظل تلك المميزات محتكرة فقط لهاتف S24 Ultra؟ بالتأكيد لا، وتاليًا سنوافيك بقائمة الأجهزة التي ستتلقى تحديث الذكاء الإصطناعي إلا أننا نتحدث عن أن أهم وأبرز المميزات التي أتت في إطار الذكاء الإصطناعي في هاتف S24 Ultra ستحصل عليها في هاتف S23 Ultra، فما هي؟

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Note Assist

Photo Assist

ماذا ستحتاج أكثر من قدرتك على ترجمة الكلام بشكلٍ مباشر؟ عن ضبط الملاحظات الخاصة بك بشكلٍ منتظم؟ وعن مساعدتك في تعديل الصور بشكلٍ احترافيّ للغاية! والتظليل على أي جزء بأي صورة للبحث عنه! أعتقد أنها ميزات كافية للمستخدم العام، وصدقًا لن تشعر بفوات الكثير، فإنك بالفعل ستحصل على أبرز المميزات الأساسية عند تلقيك تحديث الذكاء الإصطناعي الجديد.

هل هناك دافع حقيقي للترقية من S23 إلى S24؟

حسب ما عرفنا سابقًا، سواء بالنسبة للأداء أو للبطارية أو الشاشة أو التصميم أو الذكاء الاصطناعي والذي يعد أهم ميزة تقريبًا، وحتى عدد سنوات التحديثات، فلا يوجد فروق بارزة تخطت حدود قوتها في S23 Ultra، بـ S24 Ultra لتكون سببًا لترقيتك من هاتفك القديم إليه، أو لشراءه من الأساس في الوقت الذي ستجد فيه S23 Ultra بسعر أفضل وأقل بفرقٍ واضح، هل أخبرك أنه عليك ألا تشتريه؟

الإصدارات التي ستوفر بها تحديث الذكاء الإصطناعي

لن يُحتكر تحديث الذكاء الاصطناعي على هاتف S24 Ultra فقط، فما الهواتف التي سيصلها التحديث أيضًا؟

S23

S23+

S23 Ultra

S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Z Flip 5

Galaxy Tab 9

Tab 9+

Tan 9 Ultra