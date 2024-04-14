الذكاء الاصطناعي يحتل دور كبير في معالج apple M4 لهذا العام

تعمل شركة Apple حاليًا على نشرة الجيل القادم من المعالج الداخلي المطور والتي تحمل اسم معالج apple M4 ومن المتوقع أن تأتي الإصدارات الجديدة بثلاثة أنواع رئيسية، كما أنه ستعمل شرائح M4 على تشغيل أجهزة Mac المستقبلية، ومن الواضح أن شركة أبل ترغب في تحديث جميع سلسلة أجهزة Mac بمعالج M4 المتطور.

معالج Apple M4 والتركيز على مميزات الذكاء الإصطناعي – مجددًا

وفقًا لتقرير جديد نشرته Bloomberg اليوم، والذي كتبه “مارك جورمان” المصدر الموثوق به دائمًا فيما يتعلق بشركة أبل، سيتم تصميم معالج apple M4 لتكون أكثر تركيزا على الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعويض ما عانت منه الشركة العام الماضي مع أجهزة Mac.

تراجعت مبيعات أجهزة Mac بنسبة 27٪ في السنة المالية الماضية والتي انتهت في سبتمبر الماضي، بعد أن وصلت إلى قمتها عام 2022، ولم يساهم موسم الأجازات في العام الماضي في زيادة المبيعات حيث استقرت عند نفس مستواها، وكان من المفترض أن تساعد شرائح M3 لأجهزة Mac التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي على زيادة المبيعات، ولكن لم يحدث ذلك حيث أنه لم يكن لدى شريحة M3 أي تحسينات أداء كبيرة مقارنة بشريحة M2.

وفقًا للتقرير، سيكون معالج apple M4 جزءًا من جهود كبيرة لدمج إمكانيات الذكاء الاصطناعي في جميع منتجات Apple، كما ستصل أول أجهزة Mac الجديدة التي تعمل بمعالج M4 في نهاية هذا العام وسوف يتبعها أجهزة أخرى في بداية العام المقبل.

من المتوقع في نهاية هذا العام أجهزة iMac جديدة، وجهاز MacBook Pro بحجم 14 بوصة في الفئة المنخفضة، وأجهزة MacBook Pro بحجم 14 و 16 بوصة في الفئة العالية، وأجهزة Mac mini، وهذا يعني أن سلسلة iMac و MacBook Pro سوف يتم تحديثها بعد حوالي عام من التحديثات المتكررة السابقة مما يضعها على قدم المساواة مع دورة تحديثات الهواتف الذكية التي تشغل اهتمام Apple في المبيعات.

في عام 2025، يجب أن تصدر Apple أيضًا MacBook Air بحجم 13 و 15 بوصة تعمل بمعالج apple M4 (في الربيع)، و Mac Studio (حوالي منتصف العام)، و Mac Pro “في وقت لاحق من نفس العام.

تنوي Apple تسليط الضوء على قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي لمعالج apple M4 في مؤتمر المطورين العالمي الخاص بها في يونيو حيث ستعرض النسخة التالية من نظام macOS، ستعمل أدنى فئة من معالج apple M4 على تشغيل جهاز MacBook Pro في الفئة الأساسية، وأجهزة MacBook Air الجديدة، ونسخة منخفضة المستوى من Mac mini، كما ستتوفر خيارات متوسطة في MacBook Pros ذات الفئة العالية وفي نسخة أعلى المستوى من Mac mini، في حين ستتم إنشاء شريحة الفئة العليا خصيصًا لجهاز Mac Pro.

يبدو أن شركة Apple تفكر ضمن التحديثات في السماح للأشخاص بتجهيز أجهزة Mac المكتبية الأعلى مستوى بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 512 جيجابايت (بزيادة عن الحد الحالي المقداره 192 جيجابايت).

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