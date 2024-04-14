تطبيق WhatsApp يحصل علي Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي

تطبيق WhatsApp يستمر في الحصول على تحديثات جديدة، شركة Meta لا تريد التوقف عن إصدار تحديثات جديدة للتطبيق الأشهر في عالم المحادثات، وآخر ما سيتم إضافته هو وجود روبوت للمحادثات، شركة Meta ستطلق Meta AI روبوت المحادثات الخاص بها وسيكون تطبيق WhatsApp احد التطبيقات التي ستحظى بهذه الخدمة.

تقوم ميتا الآن بتجربة إضافة روبوت المحادثة Meta AI إلى خدمة الرسائل، وهو اختبار يجري حاليًا داخل أحدث إصدار من التطبيق لكل من iOS و Android، في الوقت الحالي، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق الواتساب باللغة الإنجليزية تجربة هذه الميزة.

ومع ذلك، فهو اختبار محدود، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص مؤهل رؤية روبوت المحادثة Meta AI في واتساب حتى الآن، حيث تم اتاحته في بلدان محددة بما في ذلك الهند و بعض الدول في قارة افريقيا، ولكن فقط لعدد محدود من الأشخاص.

أسباب استخدام Meta تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي

هناك العديد من الأسباب التي جعلت شكرة Meta تفكر جديا في بدأ استخدام تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي حيث أن اغلب مستخدمين الانترنت اصبحوا يعتمدون بشكل كبير علي هذه التطبيقات بشكل يومي، لذا لضمان استمرار الشركة توجب عليها ان تواكب هذا التغيير بسرعة.

من أهم الأسباب أيضا زيادة نسبة الرباح للشركة حيث يمكنها ان تقدم خدمات إضافية للمستخدمين مقابل اشتراك شهري للحصول علي ميزات أكثر، من أهم الأسباب أيضا هو فهم المستخدمين بشكل أفضل حيث ان تفاعلهم بشكل يومي مع برامج المحادثة سوف يجعل شركة Meta تقوم بتقديم إعلانات بشكل أفضل و بالتالي زيادة الأرباح.

طريقة استخدام برامج المحادثة في تطبيق WhatsApp

تم دمج Meta AI في شريط البحث لبعض المستخدمين، بينما بعض المستخدمين يظهر لديهم رمز Meta AI باليمين في الأعلى بجوار الكاميرا، تعمل Meta AI مثل أي دردشة ذكية (smart chatbot) أخرى، حيث تسمح لك بطرح الأسئلة عليها، إذا قمت بالنقر فوق شريط البحث الذي يدعم Meta AI، فستحصل على بعض الاقتراحات التي تم إنشاؤها عشوائيًا حول ما يمكنك أن تسألها عنه، ولكن بالطبع يمكن ان تسأل اي سؤال تريده.

سيكون من الرائع أن تتمكن من استخدام برامج المحادثة مع تطبيق WhatsApp، قم الان بتحديث التطبيق علي هاتفك لتري اذا كان بإمكانك ان تستخدم هذه الخاصية.

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