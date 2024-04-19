افضل 5 تطبيقات إدارة الأموال على أندرويد وios

لم يعد التحكم في انفاق الأموال سهلًا وذلك نتيجة تزايد المسؤوليات المادية وظهور المزيد من المتطلبات اليومية التي لم تكن موجودة من قبل، أصبحت هناك حاجة مُلحة لوجود تطبيقات إدارة الأموال التي تساعد في تنظيم خط سير النقود وتتبعها وتحديد أولويات النفقات، في هذا المقال سوف نتطرق إلى أفضل 5 تطبيقات إدارة الأموال لجميع الهواتف التي تعمل بنظام Android, Ios، تعمق معنا وانقذ أموالك.

هناك العديد من المهام التي يجب تذكرها عند إدارة الشؤون المالية الشخصية ؛ بدءًا من إعداد الميزانية وتتبع النفقات وحتى توفير المال والاستثمار للمستقبل، لحسن الحظ وبفضل التكنولوجيا أصبح التحكم والسيطرة على أموالك سهلًا أكثر من أي وقت مضى، حيث تتوفر الآن الكثير من التطبيقات لمستخدمي Android وIOS لمساعدتك على إدارة أموالك بفعالية.

تطبيقات إدارة الأموال للهواتف iOS و Android

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم افضل 5 تطبيقات إدارة الأموال على الهواتفق التي تعمل بنظامي الأندرويد وios لمساعدتك في العثور على التطبيق الشخصي المناسب لاحتياجاتك، سواء كنت ترغب في الادخار من أجل شراء سيارة أو منزل، أو لديك ديون ترغب في سدادها، أو تحتاج إلى تحسين أمورك المالية بصفة عامة، فهذه هي تطبيقات إدارة الأموال التي ننصحك باستخدامها.

YNAB

يعد تطبيق YNAB واحدًا من أهم وأشهر تطبيقات إدارة الأموال، يساعدك هذا التطبيق في التحكم وإدارة شؤونك المالية من خلال إنشاء ميزانيتك الخاصة وهي العنصر الأساسي الذي يحتاج إليه أي شخص لإدارة أمواله، يتميز تطبيق YNAB بواجهة مستخدم بسيطة لتسهيل استخدامه والتعامل مع لجميع المستخدمين، فبعد إنشاء ميزانيتك يمكنك تحديد جميع أهدافك المتعلقة بالإنفاق والادخار.

تهدف تطبيقات إدارة الأموال بشكل عام إلى تجنب حدوث أي مفاجآت غير متوقعة فيما يخص ميزانيتك ووضعك المادي وهذا ما يقوم به تطبيق YNAB، بمعنى أنك لن تتفاجئ في نهاية كل شهر بنفقات زائدة أو غير متوقعة، كما يتميز التطبيق بسهولة تغيير ميزانيتك في أي وقت يتغير فيه دخلك أو احتياجاتك.

تجربة YNAB تتيح لك التحكم بشكل أفضل في أموالك واكتساب نظرة واضحة حول كيفية سداد ديونك بشكل أسرع وتوفير المال، وبالتالي، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الضغط المادي، كما أن YNAB أحد تطبيقات إداة الأموال المجانية ولكن قد تحتاج إلى الاشتراك شهريًا أو سنويًا للوصول إلى جميع ميزاته، كما أنه متاح على أنظمة Android وiOS وسطح المكتب. على الرغم من أن التطبيق مجاني، إلا أنك ستحتاج في البداية إلى الاشتراك شهريًا أو سنويًا للوصول إلى جميع مميزاته.

مميزات إضافية للتطبيق:

يمكنك ربط جميع حساباتك بسهولة في مكان واحد واستيراد معاملاتك، بحيث تكون لديك دائمًا معلومات محدثة. مطابقة المعاملات حيث يقوم YNAB بمطابقة المعاملات الواردة مع تلك التي تدخلها بنفسك، بحيث يكون رصيد حسابك دقيقًا دائمًا. سرعة الوصول إلى جميع بيانات ميزانيتك والحصول دائمًا على المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات إنفاق جيدة. بمجرد ووضع ميزانيتك وتحديد الهدف يمكنك المتابعة المستمرة لمعرفة مدى تحقيقك لأهدافك. تساعدك تقارير الإنفاق المفصلة على قياس مدى التزامك بالميزانية وإمكانية تحسينها. يوفر فريق الدعم الخاص بالتطبيق المساعدة للمستخدمين على مدار الأسبوع كل أسبوع عبر البريد الإلكتروني والمحادثات المباشرة. تتبع الإنفاق بسهولة، كما تقدم YNAB العديد من فئات الميزانية الأساسية والمخصصة التي يمكنك استخدامها لتخصيص إنفاقك، ثم يتيح لك بعد ذلك معرفة المبلغ الذي أنفقته في فئة معينة بوضوح وإعادة التصنيف بسهولة إذا تجاوزت حد الإنفاق الخاص بك لفئة معينة في شهر معين. دعم العديد من المستخدمين حيث يتيح لك YNAB إضافة ما يصل إلى ستة مستخدمين إلى حساب واحد، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كنت مهتم بمشاركة ميزانيتك مع العديد من الأشخاص كوضع الميزانية العامة للأسرة ومتابعتها.

لتحميل التطبيق:

Goodbudget

تطبيق Goodbudget هو أحد تطبيقات إدارة الأموال التي تدعم أنظمة أندرويد وios، وبفضل التقييمات الإيجابية للمستخدمين، حصل Goodbudget على ترتيب في قائمة أفضل تطبيقات إدارة الأموال والميزانية لعام 2024 من Forbes Advisors ” وهو ملتقى لكبار المستشارين الماليين العالميين”، لذلك يستحق هذا التطبيق النظر إليه لمساعدتك في تحقيق أهداف ميزانيتك الخاصة.

تم تأسيس تطبيق Goodbudget في عام 2009 كبرنامج لإعداد الميزانية بنظام المغلفات المادية المُعدة مسبقًا، وهو التحديد المسبق للميزانية فيما يتعلق بإدارة النفقات الخاصة بالأسرة حيث يتيح لك التطبيق وضع دخلك في فئات مختلفة مثل سداد الديون والنفقات المتعلقة بالأطفال والنقل والتسوق، ثم تقوم بإخراج المال من الفئة بعد إنفاقه، للقيام بذلك في التطبيق بسهولة، ستقوم بتحديث أرصدة المغلفات في كل مرة تقوم فيها بتحويل الأموال.

كان يسمى Goodbudget في البداية EEBA، وتم توسيعه ليقدم المزيد من ميزات إدارة الأموال لكل من مستخدمي الهواتف الأندرويد والآيفون، كما تدعم الإصدارات المحدثة من التطبيق إعداد الميزانية وتتبع النفقات وتوفير وسداد الديون.

من المهم الإشارة إلى أن هذا التطبيق لا يتكامل مع الأدوات أو الحسابات الأخرى أي أنه لا يتتبع إنفاقك نيابةً عنك ولا يقوم بالمزامنة مع حساباتك المصرفية كما تفعل العديد من تطبيقات إدارة الأموال الأخرى لآلية التتبع، لذلك سوف تحتاج إلى بتسجيل معاملاتك يدويًا، ولكن لا يزال التطبيق يستحق النظر فيه بسبب سهولة استخدامه، كما يمكن الاستخدام المجاني للتطبيق أو الحصول على المزيد من المزايا المتقدمة من خطة اشتراك شهرية.

مميزات إضافية للتطبيق:

تعمل النسخة المجانية بنفس الطريقة التي تعمل بها النسخة المدفوعة ولكن بقدرات أقل. وجود تقارير مستمرة لتحليل اتجاهات الدخل والإنفاق. يتم الإعلان عن تحسينات التطبيق على الموقع الإلكتروني بانتظام. وجود مصادر لمساعدة المستخدمين خلال رحلة إعداد الميزانية (مثل البودكاست والدورات التدريبية)

لتحميل التطبيق:

Money Lover

Money Lover تطبيق آخر ضمن تطبيقات إدارة الأموال وتنظيم المصاريف التي نوصي باستخدامها، من خلال التطبيق سوف تحصل على إدارة فعالة لأموالك من خلال وضع جداول منظمة ومحددة مسبقًا بوقت وزمان محدد مما يساعدك في توفير المال وتنظيم النفقات بشكل واضح، سوف ترى النتيجة بنفسك عند تجربة التطبيق.

يمكنك الإستفادة أيضًا من برنامج Money Lover في تنظيم الخطط الشرائية للمستلزمات والحاجات الأساسية والمتطلبات اليومية والاسبوعية والشهرية، فمن خلال هذا البرنامج يمكن إدارة المصاريف والأموال والمشاريع بل وإدارة الأعمال أيضًا.

مميزات إضافية للتطبيق:

تتبع النفقات اليومية والدخل وتصنيفها من خلال تعقب النفقات مع وظيفة الماسح الضوئي للإيصالات المضمنة. مخطط الميزانية الذي يخبرك بنفقاتك المطلوبة ويساعدك في توفير أموالك. تقرير مالي يوضح تاريخ دخلك وكافة نفقاتك وتاريخ الشراء والإنفاق. أمان معلوماتك من خلال البيانات مشفرة بواسطة RSA-1024 ، كما يدعم التطبيق رمز PIN، بصمة الإصبع ليتم فتحه واستخدامه. محفظة سداد الائتمان، مصممة لإبلاغ إدارة بطاقات الائتمان وسدادها. المحفظة المرتبطة بالبنك حيث يتم ربطها بكافة التحديثات والمعاملات من الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية ومحافظ الأموال المشفرة.

لتحميل التطبيق:

Expensify

يعد تتبع النفقات الخاصة بسفريات العمل أمر مرهق بعض الشئ لذلك قامت شركة Expensify بتطوير تطبيق ويب وهاتف محمول لنظامي Android و Ios وهو أحد تطبيقات إدارة الأموال لإعداد التقارير عن النفقات الخاصة برجال الأعمال والشركات الناشئة، يقوم التطبيق بتتبع وحفظ النفقات مثل الوقود ونفات السفر والوجبات وحجز الفنادق؛ بمجرد قيام المستخدمين بتصوير الإيصالات، تحدد تقنية الذكاء الاصطناعي التاجر ومكان إجراء المعاملات المالية وتاريخ المعاملة ومبلغها، ثم يقوم تلقائيًا بتصنيف النفقات وحفظها، يتيح Expensify للمستخدمين تنزيل تقارير النفقات بناءً على معاملات المستخدم.

مميزات إضافية للتطبيق:

تسجيل التقرارير تلقائيًا. المسح الضوئي للفاتورة واستخراج تاريخها. متاح لجميع الهواتفق الندريود والآيفون إمكانية تنزيل تقارير النفقات وطباعتها. مناسب لجميع العملات العالمية

لتحميل التطبيق:

تطبيق حسابك البنكي

الآن نأتي لتطبيق آخر ضمن تطبيقات إدارة الاموال وهو تطبيق حسابك البنكي، إذا كنت تبحث عن طريقة فعالة لإدارة أموالك فالبطبع تطبيق البنك الذي تتعامل معه هو الحل الأمثل،حيث ينم من خلاله التتبع الفوري لحساباتك المصرفية، كما يمكنك بسهولة مراقبة إنفاقك ودخلك.

في الختام، لا داعي للقلق بشأن ترشيد نفاقتك وتحديد ميزانيتك بعد الآن، فعند استخدام أحد تطبيقات إدارة الأموال التي تطرقنا إليها لن تأتي في نهاية كل شهر وتجد نفسك أنفقت معظم راتبك دون أن تتذكر أين أنفقته، سوف يساعدك استخدام أحد هذه التطبيقات في تتبع النفقات على هاتفك المحمول بسهولة سوء كان يعمل بنظام الأندرويد أو Ios، فمن خلال الاستخدام الفعال سوف تقوم بتحديد ميزانيتك ومساعدتك في الالتزام بها وإدارة أموالك بل وسداد ديونك أيضًا.

لا يفوتك: أكثر من 10 تطبيقات لمعرفة الأحوال الجوية لنظام أندرويد وiOS