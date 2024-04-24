آبل تعلن رسميا عن مؤتمر إطلاق الآيباد Let Loose يوم 7 مايو

مر حوالي عامين تقريبا (تحديدا أواخر 2022) منذ أن رأينا جهاز آيباد جديد، ولكن يبدو أن آبل أخيرا استفاقت وقررت إطلاق أجهزة آيباد جديدة الشهر القادم وقبل وقت قصير من مؤتمرها السنوي للمطورين. وأعلنت آبل رسميا عن حدث سينعقد عبر الإنترنت يعرف بإسم Let Loose ويعني أطلق العنان أو تحرر من القيود، وسيتم بثه ومشاهدته عبر قناة آبل الرسمية على يوتيوب والموقع الرسمي على الويب، ولن يكون هناك أي حضور شخصي للصحفيين.

مؤتمر إطلاق الآيباد

قبل أن نتطرق إلى أهم المنتجات المتوقع إطلاقها في حدث Let Loose، دعونا نلقي نظرة سريعة على الدعوة والتي يمكن ملاحظة وجود تصاميم بألوان حيوية وقلم آبل في إشارة واضحة إلى أن الشركة تُخطط لأن يكون الآيباد هو محور الاهتمام خلال حدثها المنتظر.

المنتجات المتوقع إطلاقها

من المتوقع أن تزيح آبل الستار عن أجهزة آيباد جديدة وعلى رأسها iPad Pro و iPad Air كما سوف تعلن عن جيل جديد من Apple Pencil ولوحة مفاتيح ماجيك. وبالنسبة لآيباد برو الجديد، سيكون هناك طرازين سيعملان بشريحة M3 وشاشة من نوع OLED، بالإضافة إلى وجود شاشة تحمل طبقة مانعة للإنعكاسات وكاميرا أمامية تدعم الوضع الأفقي والسماح بالشحن اللاسلكي MagSafe وبعض التغييرات الأخرى في التصميم.

كما ستعلن الشركة عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز iPad Pro بتصميم من الألومنيوم ولوحة تتبع أكبر، إلى جانب قلم آبل جديد مزود بتقنيات جديدة بالتأكيد، قد تحمل النسخة الجديدة من القلم بعض التحكمات الجديدة عن طريق اللمس افضل من الجيل الثاني من القلم، أما طرازي آيباد Air الجديدان فسيأتيان بشريحة M2 وكاميرا أمامية تدعم الوضع الأفقي وسيكون جهاز آيباد اير مقاس 12.9 بوصة أول جهاز ايباد بشاشة مذهلة من نوع ميني ليد.

في النهاية، سينعقد مؤتمر إطلاق الآيباد يوم الثلاثاء 7 مايو الساعة 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (10 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، مع بث مباشر سيكون متاحًا على Apple.com وعلى قناة الشركة على يوتيوب، يمكنكم متابعة موقعنا الخليج 365 دوت كوم لأننا سوف نعمل على تغطية الحدث وجلب كل ما هو جديد لكم.