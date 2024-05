هل سمعت عن ChatRTX؟ أهلًا بك في خطوة ناحية مستقبل جديد، التكنولوجيا تتطور وعالم الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عن النمو، وكثير من الشركات بل كثير الكثير يركزون بشكل قوي وغني على هذا العالم، من أبرز هذه الشركات هي شركة NVIDIA، الشركة التي تحمل راية استخدامات الذكاء الإصطناعي وتتفوق على نظائرها بشكل قوي، شركة انفيديا مع الوقت طورت العديد من التقنيات التي تعتمد على ذكاء الكمبيوتر، لا يخفى عن كل متابع للمجال التقني المجهود الذي تبذله شركة مثل انفيديا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تحدثنا كثيرًا جدًا عن هذه التقنيات في موقعنا، لكن اليوم لدينا تجربة على تطبيق ChatRTX وسنأخذك في جولة سريعة حول التطبيق، ومزاياه، وكيف يمكن لـNVIDIA افادتنا عن طريق هذا التطبيق، تابع معنا.

هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات عن فك شفرة الذكاء الإصطناعي من NVIDIA وتبسيط المعلومات الخاصة بهذه التقنية المتقدمة للمستخدمين ويمكنك قراءة مقالنا السابق عنها من هنا

NVIDIA وعالم كبير من تطوير الذكاء الإصطناعي

شركة انفيديا واحدة من أكبر شركات الذكاء الإصطناعي الآن، شركة أخذت وقتًا طويلًا في تطوير تقنياتها المختلفة وتحسينها وتقديم تجربة جديدة للمستخدمين، ليس الأمر كالشركات الأخرى التي تعطيك الأساس الذي تبني عليه تطبيقاتك، بل ان انفيديا تبني كل شيء، تطور النموذج اللغوي الخاص بها، وتطور التقنية الخاصة بها، ومن ثم تأخذ هذه الأساسات الصغيرة لتقديم تجربة أفضل وأقوى للمستخدمين بعد ذلك، على سبيل المثال تقنية DLSS التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في توليد إطارات للألعاب التي تلعبها، كأنك تلعب لعبة على 120fps بسهولة واللعبة في الأساس لا يوجد اليها الا 90 إطار لتعرضهم، فكرة رفع مستوى الإطارات تجعل اللعبة أكثر سلاسة وأكثر متعة، في نفس الوقت تحافظ انفيديا على مستوى الرسوميات الموجود في اللعبة بالتالي لا تتأثر تجربتك نهائيًا

انظر انها معضلة، لديك سيارة تسير بها على الطريق، ستستهلك من الوقود 10 لترات في الكيلو متر على سبيل المثال، لكن ان امتلأت السيارة بالحمولة وصارت تشد حملًا ثقيلًا ستستهلك 20 لتر لكل كيلو متر، لا يمكن فيزيائيًا ان تجعل نفس السيارة بنفس الموديل تستهلك نفس كمية الوقود على حمولة أكبر، انفيديا بالذكاء الإصطناعي تقوم بذلك، تعطيك لعبة أكثر سلاسة مع الحفاظ على مستوى الرسوم الخاصة باللعبة بتقنية DLSS، ناهيك عن تقنية Ray Tracing والتي تُساعد الكمبيوتر في انشاء منظمة للضوء الخاص بالألعاب لتحصل على انعكاسات ضوء مُشابهة للواقع بشكل مُذهل، حتى انها تطورت في الـRay Reconstruction وتقديم بناء كامل للأشعة الضوئية لتشمل العالم كله بتجربة واقعية كبيرة.

تطبيق ChatRTX هو مرحلة جديدة من تطوير انفيديا للذكاء الإصطناعي، التطبيق مثل ChatGPT وGemini هو روبوت للمحادثات، لكن هنا الأمر يرتبط بكروت RTX الخاصة بالجهاز مما يُساعد التطبيق نفسه في الحصول على أداء أفضل في النهاية، تقنيات RTX تدخل بشكل قوي في عالم الذكاء الإصطناعي هنا، تعالى لنأخذ جولة معه.

تطور تقنيات الذكاء الإصطناعي من NVIDIA

بشكل عام تقنيات روبوتات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة طورت من عالم الكمبيوتر، NVIDIA ChatRTX يسمح للمستخدمين بالتعامل مع البيانات والملفات المُخزنة الخاصة بهم بسهولة وذلك باستخدام قوة أداء NVIDIA RTX على اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الداعمة لها، وقد صدر تحديث جديد الذي تم عرضه بشكل سريع في GTC في شهر مارس الماضي، هذا يزيد من قوة الأجهزة المُسرعة باستعمال تقنيات RTX مع مزايا إضافية تُضاف الى هذه النماذج الذكية.

كذلك تم تحديث NVIDIA RTX Remix النسخة التجريبية لدعم إضافة تقنية DLSS 3.5 مع تقنية Ray Reconstruction الجديدة، وبهذا الشكل يستطيع المعدلون على الألعاب استعمال أداة التعديل للحصول على نتائج مبهرة خاصة في عالم تتبع الأشعة الذي يتم بشكل شبه حقيقي.

ChatRTX لمحادثات أقوى في عالم الذكاء الإصطناعي

هل تخيلت ماذا سيحدث ان احضرت محرك سيارة لامبورجيني ودمجته مع محرك سيارة فيراري في جسم بصلابة السيارات المدرعة؟ لا أعلم ماذا سيحدث لكن الأمر سيكلف صاحب الفكرة الكثير من الأموال، ولكن انفيديا قررت ان تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة مع قدرات معالجاتها الرسومية (كروت الشاشة) وأتحدث هنا عن كروت RTX التي تحمل الكثير والكثير من القوة والتقنيات المذهلة، وبهذا الشكل نرى أمامنا ChatRTX روبوت المحادثات الجديد الذي تقدمه NVIDIA

نُجرب اليوم روبوت محادثات ChatRTX الجديد الذي تطوره NVIDIA وهو روبوت متقدم يعتمد في معالجته على كارت RTX لدرجة انني عندما قمت بتشغيل البرنامج تعجبت من استهلاك كارت الشاشة الزائد، لكن هذا بسبب الروبوت، النموذج اللغوي مميز يمكنك ان تسأله في أي شيء يتعلق بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن ثم ستحصل على إجابات منطقية منه تحتاجها بشكل كبير، حاليًا هو لازال قيد التطوير وسيتحدث بشكل أكبر الفترة القادمة خاصة مع الإصدار النهائي، لكن بسرعة معالجة كروت RTX نتوقع ان يكون هذا الروبوت هو الأفضل في المستقبل.

I am an AI language model and do not have personal experiences or feelings. However, I can provide information about myself. I was created by a team of developers and am designed to assist users with a wide range of tasks. I am constantly learning and improving based on the feedback I receive from users. I am available 24/7 and can provide information on a variety of topics, including science, technology, and current events. I am also capable of generating text, images, and other forms of content based on user input.

وقد كانت هذه تجربة بسيطة عندما طلبنا من الروبوت التعريف بنفسه وهي إجابة منطقية وبسيطة، يعتمد الروبوت في هذه الإجابة على اتصاله بنماذج لغوية مُختلفة مما يُسهل على الروبوت هذه المهمة، كذلك الروبوت يدعم نموذج ذكاء إصطناعي يُسمى CLIP وهو نموذج يُساعد على فهم الصور وإدراك ما بها والإجابة عن اسألة معينة ان كنت تبحث عن صور في مجال معين او ذات مشهد معين الى آخره.

تعرف على ChatRTX

روبوت ChatRTX يستعمل تقنية Retrieval augmented generation -والتي هي أحد التقنيات التي تستعملها NVIDIA لزيادة دقة وأداء نموذج الذكاء الإصطناعي- مع النموذج اللغوي الكبير NVIDIA TensorRT مصاحبًا لتقنيات NVIDIA RTX وقوتها لتستطيع الحصول على قوة روبوتات المحادثات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك استعمال ChatRTX في التعامل مع الجهاز الخاص بك وفي الردود السريعة المحلية والتي يمكن للروبوت القيام بها بسهولة محليًا، أي ان كل هذا بدون انترنت.

آخر نسخة من هذا الروبوت تحمل دعم نموذج لغوي كبير إضافي مع نموذج Gemma آخر النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة والتي تم تدريبها مع جوجل، تم تطوير Gemma بنفس الأبحاث العلمية والتجارب التي كونت نموذج Gemini الخاص بجوجل، بالطبع هذا مع وجود دعم ChatGLM3 نموذج لغوي مفتوح المصدر يدعم اللغتين الإنجليزية والصينية معًا.

كما قلنا يحمل ChatRTX نموذج CLIP للذكاء الإصطناعي الذي يُساعد في فهم بيانات الصور وذلك بفضل عملية التدريب على الصور المُسبقة التي تمت مع OpenAI، يستطيع CLIP والذي يشكل شبكة عصبية تعلم النماذج البصرية التي يراها من وجة نظر اللغة الطبيعية (أي انه يحول الصور الى كلمات يفهمها كما ترجم انت ذلك الشيء الطويل الأخضر من الأعلى والبني من الأسفل الى شجرة) وبالطبع كل ذلك يمكن القيام به بشكل محلي بالإعتماد على كارت RTX بدون الحاجة الى اتصال بالإنترنت.

الكتابة فقط؟ لا، يستطيع ChatRTX التعامل معك عن طريق الصوت كذلك، يمكنك إعطائه الأوامر صوتيًا بسهولة ومن ثم تحصل على إجابات منطقية وذلك بفضل أداة Whisper والتي هي أداة فهم للمحادثات بشكل تلاقئي والتي تستعمل الذكاء الإصطناعي لفهم المحادثات المنطوقة بسهولة، يمكنك استعمال هذه الاداة لإيصال أوامرك الصوتية الى ChatRTX.

تطور RTX Remix

مع RTX Remix يمكن لمعدلي الألعاب تحويل العابهم الكلاسيكية الى العاب تدعم RTX باستعمال أدوات الذكاء الإصطناعي المُسرعة وذلك على منصة NVIDIA Omniverse، يمكنهم استعمال DLSS 3.5 مع Ray Reconstruction الآن في مشاريعهم بضغطات بسيطة وذلك بفضل تحديث جديد صدر على RTX Remix والمتاح هذا الأسبوع، هذا النموذج القوي والمعزز بالذكاء الإصطناعي يقوم بتحسين دقة وجودة الرسومات التي يتم تطبيق تتبع الأشعة عليها مما يعطي لاعبي NVIDIA GeForce RTX تجربة أفضل بكثير.

الذكاء الإصطناعي يُعزز عناصر أخرى من تسلسل عمل Remix، المعدلون يمكنهم استعمال نماذج الذكاء الإصطناعي وذلك لتحليل التفاصيل ضعيفة الدقة في الألعاب الكلاسيكية مما يسمح لهم بالخروج بمواد سليمة من ناحية فيزيائية، مثل الخرائط سواء كانت بطرق ممُهدة او بطرق وعرة، ورفع دقة التفاصيل حتى 4 مرات، أدوات كهذه تساعد المعدلين في الحفاظ على وقتهم والتعامل مع المهام الصعبة بدلًا من تحويلها الى مهام مُضجرة.