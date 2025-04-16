انت الان تتابع خبر هل يكون "نبتون" بديلا ناجحا لتيك توك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعرف التطبيق الجديد بـ "نبتون"، ويملك مزايا يمكنها جذب مُستخدمي "تيك توك".وحسب موقع "أندرويد هيدلاينز"، نقلاً عن آشلي دارلينغ، مديرة المواهب في وكالة "OPTYX"، مالكة نبتون، فإن العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يقيسون اهتمامهم بمنشوراتهم بناءً على عدد الإعجابات التي تحصل عليها، كما يُحددون شعبيتها بناءً على عدد المتابعين، ما يكون له تأثير سلبي عليهم عند انخفاض عدد المتابعين.

وتشير آشلي، إلى أن "نبتون" مُختلف، حيث يمكن للمستخدمين بدل السعي وراء الإعجابات، إخفاءها تماماً، الأمر الذي من شأنه التغلب على ميزة "المقاييس الوهمية" ومساعدة المستخدمين على الاستمتاع بصناعة الفيديوهات مجدداً.

وعن الدخل والبث المباشر والاشتراكات، تشير آشيلي إلى أن أحد أكبر مشاكل "تيك توك" يتمثل في صعوبة تحقيق أرباح فعلية للمبدعين الصغار، وهو ما يمكن معالجته في "نبتون".

وإلى جانب نبتون، توجد بدائل أخرى لـتيك توك"، حيث تجاهلت منصات مثل إنستغرام ويوتيوب، الحظر الوشيك، فظهرت العديد من نسخها المنافسة للتطبيق الصيني مثل إنستغرام ريلز، ويوتيوب شورتس.