تكنولوجيا: واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف من مايو 2025.. إليك السبب

سيوقف تطبيق واتساب عمله على بعض هواتف آيفون في الأسبوع المقبل، حيث أكد تطبيق المراسلة الموعد النهائي لهؤلاء المستخدمين في وقت سابق من هذا العام، والآن نحن على أعتاب إغلاق التطبيق لملايين المستخدمين.

يوفر واتساب ميزات متقدمة لجميع المستخدمين، ولكن بعض الأنظمة القديمة تفقد الدعم بسبب عدم توافق الأجهزة مع التقنيات المستقبلية، في مثل هذه الحالات، يتوقف تطبيق المراسلة عن دعم الأجهزة، وستبدأ هذه المشكلة مع بعض نماذج آيفون الشهيرة قريبًا.

لماذا سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف آيفون القديمة؟

لماذا سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف آيفون القديمة؟ لن يعمل واتساب إلا إذا قام المستخدمون بتحديث أجهزتهم للحصول على آخر التحديثات والميزات من المنصة، كما أن آبل لن تدعم هذه الإصدارات القديمة من iOS مما يعني أن مخاطر الأمان ستزداد على هذه الأجهزة.

وبالنظر إلى ذلك، فإن إجراء تحديث شامل في عملية التحديث ودعم هواتف آيفون يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار المستخدمين في الاستفادة من أحدث الميزات وألا يواجهوا تهديدات محتملة لأجهزتهم وحساباتهم.

ما هي الهواتف المتأثرة؟

سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أقدم، مما يعني أنه سيكون من الضروري للمستخدمين الحصول على آيفون يدعم الإصدارات الأحدث من iOS. في الوقت الحالي، يعمل تطبيق المراسلة على هواتف آيفون بنظام iOS 12 أيضًا، ولكن بحلول مايو 2025، سيضمن التحديث أن المنصة ستدعم فقط الإصدارات الحديثة من iOS.

نظام iOS 15 أصبح قديمًا الآن بثلاثة أجيال، لذا فإن الترقية إلى آيفون جديد، مثل آيفون 13 أو 14، لن تكون فكرة سيئة، وتقول المصادر إن الإصدار الجديد سيشكل مشكلة إذا كنت تمتلك آيفون 5s أو آيفون 6 أو آيفون 6 بلس.

من خلال إيقاف دعم الإصدارات القديمة، يمكن لواتساب تحسين تطبيقه وإدخال وظائف مبتكرة ستكون غير متوافقة مع أنظمة التشغيل القديمة، وفقًا للمصادر.

ميزات الأمان الجديدة في واتساب

مؤخرًا، أضاف واتساب طبقة خصوصية متقدمة للدردشة للمستخدمين، والتي تمنع الأشخاص في الدردشات والمجموعات من نسخ رسائلك وملفات الوسائط مثل الصور والفيديوهات.

كما يحتوي التطبيق على ميزة قفل الدردشة والرسائل المدمرة، لضمان أمان محادثاتك من المهاجمين، ومع ذلك فإن الأداة الجديدة تعد بتوفير أمان أقوى لدردشاتك أو صورك حتى لا تخرج من تطبيق المراسلة.