تكنولوجيا: هاتف شاومي 16 برو قد يتخلى عن الشاشة المنحنية الأربعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أُشير الأسبوع الماضي إلى أن هاتف شاومي 16 برو سيأتي بشاشة أكبر قليلًا بقياس 6.8 بوصة، وربما تصل إلى 6.85 بوصة، مقارنة بشاشة 6.73 بوصة في شاومي 15 برو.

وأفاد المسرب Smart Pikachu بخبر جيد لمحبي الشاشة المسطحة، حيث ستتخلى شاومي هذه المرة عن الشاشة المنحنية الأربعة لصالح لوحة مسطحة.

عادةً ما تخفي الجوانب المنحنية سمك الحواف الفعلي، لذلك من المتوقع أن تقوم شاومي بتقليل حواف الشاشة المسطحة لتعويض ذلك وجعل مظهر شاومي 15 برو و16 برو متقاربًا.

كما ستأتي الشاشة الجديدة مع تقنية محسنة لحماية العين تعمل عند مستويات سطوع عالية، رغم أن التفاصيل الدقيقة لهذه التقنية لم تُكشف بعد.

سبق وأن سمعنا أن شاومي 16 برو و16 ألترا سيشتركان في نفس شاشة LTPO OLED بقياس 6.85 بوصة ودقة “2K+”، مع تشغيلهما بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite 2، وكاميرات يُشاع أنها تتفوق على آيفون، حسب التسريبات.

بالانتقال إلى الكاميرات، سيحصل كل من شاومي 16 و16 برو على كاميرات سيلفي مطورة، تشمل عدسة واسعة جدًا مع التركيز التلقائي أمام مستشعر 50 ميجابكسل قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مقارنة بكاميرات 32 ميجابكسل في سلسلة 15 التي لم تتضمن التركيز التلقائي.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن شاومي ستضيف عضوًا جديدًا لسلسلة هواتفها الرائدة هذا العام، وهو شاومي 16 برو ميني بقياس 6.3 بوصة (الاسم لم يُؤكد بعد).

من المتوقع أن يستخدم هذا الإصدار الأصغر نفس معالج Elite 2، ويضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.28 بوصة، مع بطارية أكبر تبلغ 6,300 مللي أمبير، مقارنة بـ6,100 مللي أمبير في شاومي 15 برو. بينما سيستمر الإصدار الأساسي مع بطارية أكبر أيضًا.

