تكنولوجيا: هاتف ريلمي ببطارية تتجاوز 10,000 مللي أمبير يأتي أيضًا بمروحة تبريد مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ريلمي للكشف عن هاتف جديد ببطارية سعتها لا تقل عن 10,000 مللي أمبير خلال حدثها المرتقب “828 Fan Festival” في 27 أغسطس. وكانت الشركة قد بدأت بالتشويق لهذا الجهاز مسبقًا، واليوم كشفت عن ميزة جديدة مثيرة للاهتمام.

سيأتي الهاتف بمروحة تبريد مدمجة، إلا إذا كانت الشركة تخطط للإعلان عن أكثر من جهاز خلال المهرجان، وهو احتمال وارد أيضًا.



للأسف، لم تكشف ريلمي عن أي مواصفات أخرى حتى الآن، لذا تبقى جميع التفاصيل غامضة باستثناء سعة البطارية ووجود مروحة التبريد. ومع ذلك، أظهرت الشركة تصميم الجهة الخلفية للهاتف، مما يمنحنا لمحة أولية عن شكله.

لم يتبق سوى أيام قليلة قبل الإطلاق الرسمي، وسنعرف قريبًا كل ما يتعلق بهذا الجهاز المميز.

المصدر