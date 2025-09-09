تكنولوجيا: إطلاق هاتف itel Super 26 Ultra بشاشة AMOLED منحنية وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة itel عن أحدث هواتفها الذكية Super 26 Ultra الذي يجمع بين بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير وشاشة AMOLED منحنية عالية الدقة. الهاتف يأتي مع مواصفات مميزة وتصميم أنيق، ليكون خيارًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 نتس في أقصى حدوده، ما يضمن تجربة عرض سلسة وواضحة حتى تحت أشعة الشمس. كما تدعم الشاشة مستشعر بصمة مدمج وزجاج حماية Corning Gorilla Glass 7i، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65.

من ناحية الأداء، يعتمد Super 26 Ultra على معالج Unisoc T7300 بدعم شبكات الجيل الرابع، مع خيارين من التخزين: 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 أو 256 جيجابايت من السعة التخزينية. أما البطارية، فتأتي بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم شحنًا سريعًا بقدرة 18 واط.

وفي قسم التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لتقديم صور سيلفي واضحة.

يعمل الهاتف بواجهة ItelOS 15.1.2 المبنية على نظام Android 15، وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من 15 سبتمبر في نيجيريا. ويبدأ السعر من 227,700 نايرا (حوالي 151 دولارًا) لنسخة 128 جيجابايت، بينما يصل إلى 257,300 نايرا (حوالي 170 دولارًا) لنسخة 256 جيجابايت.

المصدر