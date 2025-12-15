تكنولوجيا: هواوي تكشف عن موعد إطلاق وتصميم سلسلة Nova 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت هواوي رسميًا موعد إطلاق سلسلة Nova 15 في الصين، كما كشفت في الوقت نفسه عن تصميم الهواتف وخيارات الألوان المتاحة. وتضم السلسلة ثلاثة طرازات هي Nova 15 وNova 15 Pro وNova 15 Ultra.

تستعد الشركة للكشف عن السلسلة الجديدة في السوق الصينية يوم 22 ديسمبر، وعلى غرار سلسلة Nova 14، تأتي التشكيلة بثلاثة إصدارات. ويعتمد كل من Nova 15 Pro وNova 15 Ultra على تصميم مُحدّث لوحدة الكاميرات الخلفية، يمنحهما مظهرًا مختلفًا عن الجيل السابق.

تتوفر نسخة Nova 15 Ultra بألوان الأسود والبنفسجي والأخضر والأبيض. ويتوفر الهاتف بسعات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت. ويعتمد الهاتف على نظام كاميرات خلفية ثلاثي مدمج داخل وحدة مستطيلة جديدة.

وبالمثل، يأتي Nova 15 Pro بوحدة كاميرات خلفية جديدة تضم ثلاث عدسات مع فلاش LED. وتوفر هواوي الهاتف بأربعة ألوان هي البنفسجي والأسود والأخضر والأبيض، مع خيارين للتخزين بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

أما الإصدار الأساسي Nova 15، فيحافظ على وحدة كاميرات خلفية بشكل كبسولة، مستوحاة من تصميم سلسلة Nova 14. وتطرح هواوي الهاتف بنفس خيارات الألوان المتوفرة في الطرازين الآخرين، مع سعات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

وتعرض هواوي الهواتف الثلاثة حاليًا على متجرها الرسمي في الصين، على أن تبدأ الطلبات المسبقة اعتبارًا من 15 ديسمبر. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسلسلة Nova 15 خلال الأيام المقبلة.

