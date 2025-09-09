تكنولوجيا: بائع يؤكد ان سيجا استعانت بشرطة بريطانيا لاسترجاع ألعاب نينتندو النادرة وأدوات التطوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرض بائع بريطاني لألعاب الفيديو النادرة لمداهمة غير متوقعة من الشرطة. وفقًا لموقع Time Extension، اشترى الرجل مجموعات تطوير وألعاب نينتندو التي كانت مكتب سيجا مغلق قد تخلص منها، ويزعم الآن أن سيجا استخدمت ضباط لندن بشكل غير قانوني لاسترجاع هذه الممتلكات.

تتضمن المجموعة نماذج أولية لألعاب سيجا المخصصة لأجهزة نينتندو مثل DS و2DS و3DS وGame Boy Advance، بالإضافة إلى مجموعات تطوير لأنظمة متعددة. وقد اشترى البائع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هذه المجموعة من عامل نقل مقابل نحو 10,000 جنيه إسترليني.

بعد توقيفه بتهمة غسل الأموال، أُطلق سراح البائع، لكن الشرطة لم توضح ما إذا كانت سيجا قد تخلصت من المجموعة عن طريق الخطأ أم اعتبرتها مسروقة. وجد البائع الأمر مشبوهًا، خاصة أن بعض العناصر، بما فيها أدوات التطوير، اختفت من منزله فقط.

كما لاحظ وجود مخالفات في أمر التفتيش، الذي أشار إلى “ممثلين من سيجا” كمشاركين، ما دفعه للاعتقاد بأن المصادرة كانت غير قانونية. ورغم محاولاته المتكررة للوصول إلى حل، تجاهلت الشركة جميع الطلبات، ويخشى أن تكون سيجا قد دمرت بالفعل أدوات تطوير نينتندو القيمة.

ويرى بعض اللاعبين أن سيجا تحاول التستر على إهمالها الخاص. عادةً، تتوقع نينتندو من الشركات إعادة مجموعات التطوير بعد فترة معقولة، ومع الأجهزة القديمة مثل 3DS، من غير المرجح أن الشركة ما زالت تبحث عن الأدوات. ومع ذلك، قد تخشى سيجا العواقب إذا ظهرت هذه الأدوات في السوق المفتوح.

ويأمل البائع أن تجبر التغطية الإعلامية الشركة على التعليق على المداهمة أو الكشف عن مكان المواد، بينما يراها النقاد مثالًا على تحالف الشركات مع السلطات لتجاوز حقوق المستهلكين.

