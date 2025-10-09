تكنولوجيا: فيديو تشويقي يكشف تصميم سلسلة Oppo Find X9 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OPPO لحدث كبير خلال الأيام المقبلة، حيث ستكشف رسميًا عن سلسلة Find X9. وقد بدأت الشركة بالفعل حملة تشويقية واسعة من خلال نشر صور ومقاطع فيديو وتفاصيل جديدة عن الهواتف القادمة، وأحدث هذه المواد الترويجية كان مقطع فيديو جديد يعرض التصميم الكامل للسلسلة.

في وقتٍ سابق، شوهدت هواتف Find X9 وFind X9 Pro في يد Zhou Yibao من OPPO، لكنه أخفى تصميم الكاميرا عن الأنظار. أما في الفيديو الجديد، فقد ظهر التصميم بوضوح، كاشفًا عن جزيرة كاميرات جديدة تأخذ شكل مربع دائري الحواف (Squircle) في الزاوية الخلفية، بدلًا من الدائرة الكبيرة المتمركزة في المنتصف التي ميّزت سلسلة Find X8 السابقة.

يُبرز الفيديو أيضًا عددًا من الميزات البارزة، مثل دعم صور Live بدقة 4K، وعدسة Hasselblad بدقة 200 ميجابكسل في الكاميرا المقربة (Telephoto)، إلى جانب حواف نحيفة للغاية حول الشاشة لا تتجاوز 1.15 ملم.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن هواتف Find X9 الرائدة في 16 أكتوبر. وتشير التسريبات السابقة إلى أن النسختين Find X9 Pro وFind X9 (أو X9 Plus) ستأتيان بمواصفات قوية، من أبرزها استخدام مستشعر ISOCELL HP5 بدقة 200 ميجابكسل في الكاميرا المقربة، وهو المستشعر الذي أعلنت عنه سامسونج مؤخرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكاميرا ستكون العدسة المقربة الوحيدة في نسخة X9 Pro، بعد أن كانت النسخة السابقة X8 Pro تضم عدستين مقربتين بقدرتي تقريب 73مم و135مم.

