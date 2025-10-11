تكنولوجيا: فتح صندوق iQOO 15 قبل الإطلاق وتأكيد خفض سرعة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO للكشف رسميًا عن هاتف iQOO 15 في 20 أكتوبر خلال حدث خاص في مدينة شينزن الصينية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الشركة بالتشويق للهاتف من خلال صور رسمية تُظهر خيارات الألوان والتصميم العام، ظهر الجهاز بالفعل في فيديو فتح صندوق نشره حساب AnTuTu على منصة Weibo، ما أتاح نظرة أوضح على تصميم النسخة الصينية من الهاتف، تحديدًا إصدار Legend Edition.

يأتي الهاتف داخل علبة سوداء أنيقة، ويظهر غطاؤه الخلفي المصنوع من زجاج AG غير اللامع والمزود بطبقة AF المقاومة للبصمات. على الواجهة الخلفية نرى شعار “Monster Inside” إلى جانب شعار iQOO، مع خطوط باللونين الأزرق والأحمر ترمز إلى شراكة العلامة مع BMW M Motorsport في إصدارات Legend الخاصة.

من الملاحظ أيضًا أن الجزء الخلفي للهاتف أصبح أكثر تسطحًا مقارنةً بهاتف iQOO 13، بينما ما زال تصميم جزيرة الكاميرات يحافظ على النمط الدائري المألوف مع ثلاث عدسات، إلا أن مصابيح LED أصبحت موزعة حول الحلقة المحيطة بالجزيرة.

أما الواجهة الأمامية فتضم شاشة مثقوبة للكاميرا، وتظهر خطوط الهوائي بوضوح على الإطار المعدني، ما يؤكد أن الهاتف مصنوع من المعدن بالكامل.

ويحتوي الجانب الأيمن على زر الطاقة وأزرار الصوت، بينما يوجد في الأسفل منفذ USB-C إلى جانب الميكروفون والسماعة ودرج شريحة الاتصال. في الأعلى نجد سماعة إضافية وميكروفونًا ثانويًا ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

تتضمن العلبة أيضًا غطاء حماية عالي الجودة، ويُتوقع أن تأتي النسخ الأخرى من الهاتف بأغطية متناسقة مع ألوانها، وهي لمسة مميزة سبق أن افتقدها المستخدمون في iQOO 13 الذي جاء بغطاء شفاف بسيط.

رغم كل التحسينات، إلا أن نقطة خيبة الأمل تكمن في الشحن، إذ يأتي الهاتف مزودًا بشاحن 100 واط فقط، وهو انخفاض واضح عن سرعة الشحن البالغة 120 واط في iQOO 13.

ويُرجّح أن تكون هذه المعلومة مؤكدة بعد ظهور شاحن 100 واط داخل العلبة، ما يدعم التسريبات السابقة التي أشار إليها المسرّب الموثوق Digital Chat Station.

لكن في المقابل، تشير الشائعات إلى أن iQOO 15 سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير، وهي ترقية مرحب بها مقارنة ببطاريات iQOO 13 التي تراوحت سعتها بين 6000 و6150 ملي أمبير حسب السوق.

جدير بالذكر أن iQOO أكدت رسميًا بعض المواصفات الأساسية للهاتف، منها اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، ونظام التشغيل OriginOS 6، وشاشة بحجم 6.85 بوصة بدقة 2K وتردد 144 هرتز، إلى جانب شريحة الألعاب Q3. كما سيحمل الهاتف تصنيفات مقاومة IP68 وIP69، ويدعم الشحن اللاسلكي أيضًا.

