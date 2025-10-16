تكنولوجيا: أوبو تكشف عن Watch S بجسم فائق النحافة وبطارية تدوم حتى 10 أيام ومستشعر لحرارة الجلد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أوبو رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S بعد أن شاركت مؤخرًا تفاصيلها الرئيسية. ويعتمد تصميم الساعة على Watch X2، لكن الشركة أعادت دمج التاج الرقمي والزر الجانبي بشكل أكثر سلاسة داخل الإطار دون أي بروز.

يبلغ سُمك الساعة 8.9 ملم ووزنها 35 جرامًا فقط، ما يجعلها أنحف وأخف بنسبة تقارب الربع مقارنة بالإصدار السابق.

تحمل الساعة شاشة AMOLED دائرية بقياس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل وسطوع مذهل يبلغ 3000 شمعة، أي قريب من سطوع ساعة Apple Watch Ultra 3. إلا أن هذا السطوع الكامل يُفعّل فقط أثناء التمارين في الهواء الطلق، بينما يُخفض إلى 1500 نتس في الاستخدام العادي للحفاظ على عمر البطارية.

وتُوفر الساعة عمر بطارية يصل إلى أربعة أيام عند تفعيل خاصية Always-On Display، بينما يمكن أن تدوم حتى عشرة أيام في وضع توفير الطاقة.

يتميز الهيكل المعدني النحيف للساعة بمقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار (5ATM)، ما يجعلها مناسبة للسباحة. وتضم الساعة مجموعة واسعة من المستشعرات الصحية، منها مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2، ومستشعر تخطيط القلب ECG، ومستشعر حرارة الجلد، الذي يساعد في تتبع النوم وأكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية. كما تحتوي على وحدة GPS لتتبع المسافات أثناء الجري أو ركوب الدراجات، بالإضافة إلى شريحة NFC لتمكين المدفوعات اللا تلامسية.

تعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 7.1 وهي متوافقة مع هواتف اندرويد وآيفون على حد سواء. وستُطرح Oppo Watch S أولًا في الصين، بينما لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل الإطلاق العالمي.

