تكنولوجيا: تأكيد جديد: سلسلة iPhone 18 Pro ستأتي بكاميرات رئيسية بفتحة عدسة متغيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق أول آيفون، استخدمت أبل عدسات ذات فتحة ثابتة في جميع هواتفها، بينما اعتمدت معظم هواتف اندرويد الرائدة منذ سنوات على العدسات ذات الفتحة المتغيرة.

ويبدو أن أبل أصبحت جاهزة أخيرًا للانضمام إلى هذا التوجه، إذ كشف تقرير جديد من موقع ET News أن مصادر من داخل سلسلة التوريد أكدت نية الشركة إدخال هذه التقنية في سلسلة iPhone 18 القادمة.

ووفقًا للتقرير، اختارت أبل شركة Sunny Optical كمورّد رئيسي لعدسات الفتحة المتغيرة، وتخطط لتطبيق التقنية في طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max العام المقبل. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُذكر فيها هذه المعلومة، إذ بدأت الشائعات حولها منذ العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحتفظ هواتف iPhone 18 Pro وPro Max بنفس التصميم والحجم الخاص بسلسلة iPhone 17، بينما تشير بعض التسريبات الحديثة إلى احتمال حصولها على تصميم خلفي شفاف.

وفي الوقت نفسه، يُقال إن سامسونج تستعد بدورها لتقديم ميزة الفتحة المتغيرة في هاتفها القادم Galaxy S26 Ultra، ما يعني أننا قد نشهد منافسة جديدة في عالم التصوير بين العملاقين.

المصدر