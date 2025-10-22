تكنولوجيا: Google Wallet تضيف دعم تحديثات السفر المباشرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في يونيو الماضي عن نظام اندرويد 16 الذي جاء بمجموعة كبيرة من المزايا والتحسينات، وكانت ميزة Live Updates واحدة من أبرز هذه الإضافات، إذ توفر إشعارات ديناميكية للأنشطة الجارية مثل التنقل وطلب السيارات وتوصيل الطعام. والآن، بدأت هذه الميزة تصل إلى تطبيق Google Wallet.

بفضل هذا التحديث، سيتمكن المستخدمون من عرض معلومات السفر الأساسية مثل الرحلات الجوية والقطارات والفعاليات مباشرة على شاشة القفل، دون الحاجة إلى فتح أي تطبيق إضافي.

وفي سياق متصل، حصلت واجهة سامسونج الجديدة Now Bar أيضًا على دعم عرض معلومات السفر القادمة من Google Wallet.

وستتمكن أجهزة سامسونج التي تعمل بواجهة One UI 8 وخدمات جوجل بلاي بإصدار 25.41 من إظهار بيانات الرحلات المهمة بشكل مباشر.

